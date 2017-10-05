"Yiğit Bulut hava alır, 'Yağcılarda İnecek Var Ödülü'nün bu seneki en büyük adayı Ali Saydam"

Yeniçağ yazarı Burhan Ayeri, "Ali Saydam ‘Yağcılarda İnecek Var Ödülü’nün bu yılki en büyük adayı. Hayırlı olsun. Yiğit Bulut bu sene hava alır” dedi.

Burhan Ayeri’nin Yeniçağ’da "Yiğit Bulut'a rakip çıktı; Ali Saydam" başlığıyla (5 Ekim 2017) yayımlanan yazısının ilgili şöyle:

TRT Haber'deki "Derin Analiz" Salı akşamlarımın kaçmazlarından. Yiğit Bulut ve Pişekâr'ı Hasan Kurtulmuş'u izlemek ilginç oluyor. Briyantinli vatandaş kapsamı iyice genişletti. Bu aralar sesi soluğu çıkmayan iş adamlarına bile saldırdı. "Papyonlular takımı" adını verdiklerini yerden yere vurdu. "Türkiye'yi 1839'dan beri bunlar yönetiyor. Çünkü çok paraları var" dedi. Sonra da "Sayın Erdoğan'ın gelişiyle bunların egemenliği sona erdi" diyerek Külliye'ye bağlılığını tazeledi.

Koca bir günden aklımda kalan diğer isim Ali Saydam. Bu kez değişik bir yöntem uyguladı. İktidarın en sıkı savunucusu gazetede köşe kapmanın verdiği avantajla "iki kere rafine" işlemlere geçti. Önce Ak Parti'nin kadro yenilenmesini ele aldı; "Çok rahat hareket ediyorlar. Çünkü CHP'yi tehdit unsuru olarak görmüyorlar". Ardından öyle bir Erdoğan övgüsüne başladı ki, izlemeyenlerin çok şey kaçırdığı inancındayım:

"Sayın Cumhurbaşkanı, uzmanlık alanım olan halkla ilişkiler konusunda bile beni birkaç kez yanılttı. Mesela -Doktorlara iğne yaptırmayın hemşireler daha iyi yapar dedi.- Sayın Erdoğan'da kısmen Adnan Menderes, kısmen Turgut Özal'da gördüğüm özellikler mevcut. Hatta ünlü iş adamlarından biri bana bugün -Cumhurbaşkanı mutlaka bir çıkış yolu bulacaktır- dedi".

Ali Saydam daha sonra Bekir Ağırdır'ın "Bundan sonra egosu düşük, ellerine verilecek projeyi uygulayacak bakanlar izleyeceğiz" şeklindeki yorumuna da muhalefet şerhi koydu; "Öyle bir Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı var ki -Berat Albayrak- kendisine hayranım". Peşinden, damat beye yağlar-ballara devam etti. Saydam'ın hedef büyüttüğü anlaşılıyor. Bunun için de "iki kere rafine" çalışma yaptığı ortada.

Ali Saydam "Yağcılarda İnecek Var Ödülü"nün bu yılki en büyük adayı. Hayırlı olsun. Yiğit Bulut bu sene hava alır.