Yiğit Bulut görevden alındı, twitter'da böyle kutlandı!

T24 - Yiğit Bulut, kendisini Türk medya tarihine "Jöleli" sıfatıyla geçiren Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden, "yeni organizasyon modeli" gerekçe gösterilerek uzaklaştırıldı. Yayınlarında Başbakan Tayyip Erdoğan'ı kızdırmama gayreti ve hükümete "medyaya sansür" anlamı taşıyan önerileri üzerine, saç modeline gönderme yapılarak "Jöleli" diye anılan Bulut'un görevden alınması, Twitter'da günün konusu oldu.







Ciner Grup Medya Başkanı Kenan Tekdağ, Yiğit Bulut'un görevden alınmasıyla ilgi şu açıklamayı yaptı:



"Grubumuz İcra Kurulu'nda alınan karar gereğince, 2012 yılından itibaren Haberturk Televizyonumuzda yeni bir organizasyon modeli uygulamaya konulacağından, Haberturk Televizyonumuzda Genel Yayın Yönetmenliği kadrosu kaldırılmış bulunmaktadır.

Bu sebeple, Televizyonumuzda 2 yıldan beri Genel Yayın Yönetmenliği görevini başarıyla yürütmekte olan değerli arkadaşımız Sn. Yiğit Bulut’a yürüttüğü çalışmalar için teşekkür eder, bundan sonraki iş ve görevlerinde başarılar dilerim.

Haberturk Televizyonumuzdaki yeni görev tanımları bilahare tarafımdan ayrıca duyurulacaktır. Bütün arkadaşlarıma çalışmalarında başarılar dilerim."





Twitter'da Yiğit Bulut kutlamaları





Yiğit Bulut'un görevden alınmasını değerlendiren twitter üyeleri birbirinden ilginç mesajlar gönderdiler. İşte günün bazı Yiğit Bulut twitleri:







- Nihat'a komplo kurdular sesimizi çıkarmadık, İzzet'le alay ettiler sustuk. Ama Yiğit Bulut'un kovulması bardağı taşırdı. Yeter artık İsrail!



- Hobby jöle Yiğit Bulut kovulduktan sonra sponsorluk anlaşmalarını iptal ettiklerini ve üretimlerini %30 'a düşürdüklerini borsaya bildirmiş.



- İşini kaybettiğin için tek üzülen kişi Nihat Doğan oluyorsa, oturup azcık düşüneceksin sevgili Yiğit Bulut.. Daha ne diyeyim...



- Bugünün konusu :Merkez Bankası'nın döviz müdahalesi ile Ciner Grubunun Yiğit Bulut 'a müdahalesi



- Nihat Doğan'la Yiğit Bulut'un Hollanda'da evlendikleri iddiası kanıtlanamadı.



- Bu ülkenin Yiğit bulut gibi cesur, yürekli, Demokrasi Kahramanlarına ihtiyacı vardır.umarım en yakın zamanda başka 1 kanalda görürüz :(



- Mehmet Ali Birand, Yiğit Bulut'la ilgili "Hiçbir patron böyle bir ismi uzun süre yanında taşımaz" diyerek Turgay Ciner'e mesaj göndermişti.





- Yiğit Bulut delikanlı adamdı. İmza Jöle..



- Anlaşılan o ki Yiğit Bulut, göreviyle birlikte görevinden alınan ilk kişi olarak tarihe geçecek.



- Aşırı jöle beyne aşırı yalakalık kariyere zarar *yiğit bulut işinden oldu





- Yiğit Bulut, Tayyip'in damadının milyar dolara yakın "DEVLET" kredisiyle sahip olduğu medyaya ya da TRTye geçebilir. Maaşı vergilerimizden..



- Yazık olmuş bee!! Yiğit Bulut'a... İyi adamdı kendisi... Hele o jöleli saçları...



- Yiğit Bulut : "10 adımda ev yapımı jöle" isimli kitabım pek yakında...







- Yiğit Bulut'un işten kovulma sebebi, saç jölesi için ayırdığı 2012 bütçesi olabilir mi???



- Kavga'da bile düşene vurulmaz raconu varken koca koca adamlar Yiğit Bulut görevden alınınca sevinç çığlıkları atıyorlar ayıptır.



- Yiğit bulut ve jöle temalı komik espri yapılabilme ihtimali küçük eşittir Mars'a DSİ açılma ihtimali.



- Yiğit Bulut'u kaybettik lütfen çelenk yerine jöle bağışında bulununuz..



- Yiğit Bulut un kovulmasına nedense acayip sevindim hakketti galiba yalakalık yapmakla bu iş olmuyor demek ki veya onu bunu şikayet etmkekle



- Yiğit Bulut'u tanımıyorum ama tweetlerden anladığım kadarıyla kaka biri.



- Yiğit Bulut yandaş olduktan sonra söküp attığı kocaman Ay Yıldızlı rozetini tekrar takabilmek için tırım tırım arıyormuş??



-Habertürk, Yiğit Bulut'tan nasıl kurtulmak istemişse genel yayın müdürlüğünü bile kaldırmış.



- Yiğit bulut 'un arkasından "gitme lan" demek istiyorum da saçlarımı yeni joleledim, kurumadı daha.



-"Yiğit Bulut" un yeniden ekranlara çıkma adına konuyu görüşmek üzere ankarada yetkililerle bir araya geldiği söyleniyor



- Sn.Yiğit Bulut’a yürüttüğü çalışmalar için teşekkür eder,bundan sonraki iş ve görevlerinde başarılar dilerim.



- Yiğit Bulut un, geçeceği kuruluşu doğru tahmin edene, kendi ellerimle yaptığım bir masa lambası hediye edeceğim...



- Unutmayın Mümtazer listeye giremeyince Atatürk Kurumunun başına gelmişti,Yiğit Bulut da TRT ye müdür olması olasılığı yüksek :)







- Kovulan yiğit bulut için tazminat olarak 50 koli jöle teklif edildi..öle olmaz jöle olur yiğidim



- Ciner grubu jöle masraflarını karşılayamadığı yiğit bulut ile yollarını ayırmaya karar verdi.



- Yiğit Bulut'un gidişine sevinenler... Yerine gelen onu aratacak, bilesiniz...



- Ben severdim yiğit bulut'u. Gazeteci kimliğini bır cok seyden onde tutan her zaman dürüst kimliğiyle on plana..... Sonra ter icinde uyandım



- Yiğit bulut'un görevine son verilmesinden sonra, jöle firmaları'nın gergin bekleyişi sürüyor.



- Acaba Yiğit Bulut ''ben milletvekiliyim benim dokunulmazlığım var beni kovamazsınız '' dedimi? Şamil olsa kesin derdi :))



- Yiğit Bulut'u hep cesur gazeteciliği ile hatırlayacağız.



- Yiğit Bulut kovuldu haberi sonrası HaberTürk Stüdyolarında 27 kişilik pasta siparişi alınmış bu gerçek yalan deği arkadaşlar