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Yiğit Bulut: Gezi Parkı protestosu darbe girişimidir

Bulut: Gezi Parkı protestosunun arkasından yaşanan olaylar, koalisyon ve yabancı işbirlikçilerin iyi niyetle kendilerini ifade etmek isteyen insanlarımızı da kullandığı bir darbe girişimidir

06 Haziran 2013 21:23

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili ilk açıklamasında "Ergenekon prova yapıyor, alet olmayın" diyen 24 TV Genel Yayın Yönetmeni ve Star gazetesi Yiğit Bulut, 24 TV'de katıldığı Moderatör programında eylemler hakkında bu kez "Darbe girişimidir" dedi. Bulut, "yaşananların 28 Şubat döneminde yaşananlardan farklı olmadığını" iddia etti.
ensonhaber.com'da yayımlanan habere göre Bulut, şunları söyledi: 
"Gezi Parkı Projesi protestosunun arkasından yaşanan olaylar, koalisyon ve yabancı işbirlikçilerin temiz ve iyi niyetle kendilerini ifade etmek isteyen insanlarımızı da kullandığı bir darbe girişimidir. Son günlerde yaşananların 28 Şubat döneminde yaşananlardan bir farkı yoktur. Ancak çok şükür ki bugün itibari ile bu süreç sona erdi."

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