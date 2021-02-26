Yiğit Bulut: En yüksek faizi veren Türkiye, parası en çok değer kaybeden ülke; faizi yükselterek paranın değeri korunamıyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulut, doların yeniden yükselişe geçerek 7.40’ı geçmesinin faiz yükseltmenin çare olmadığını gösterdiğini savundu. Bulut Twitter'da, “Gelişmekte olan piyasalarda merkez bankası en yüksek faizi veren Türkiye… Bu gece parası en çok değer kaybeden Türkiye… Anlamı çok açık; faizi yükseltmek ile paranın değeri korunamıyor!” dedi. ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,6 üstünü gördüğünü belirten Bulut, “Umarım, bu yaşananlardan, birileri özellikle birileri, faiz arttırmak ile kurun kalıcı düşürülemeyeceğini sadece ülkesinin kaynaklarını kısa vadede sömürttüğünü anlamıştır!” diye yazdı.

Ne olmuştu?

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası ve Eski Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın görevden alınması sonrasında sıkı para politikasına geçilmiş, yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal faizi yüzde 10.25’ten yüzde 17’ye çıkarmış, bunun etkisiyle dolar 7 TL’nin altına inmişti.