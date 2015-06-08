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Yiğit Bulut: Buradan bir hükümet çıkıyor, tek parti hükümeti

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre AKP tek başına iktidar olamadı, ancak Erdoğan'ın danışmanı Bulut sonuçlar açıklanırken "Buradan tek parti hükümeti çıkıyor" demişti

08 Haziran 2015 04:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başekonomi Danışmanı Yiğit Bulut, seçim sonuçları açıklanırken "Buradan bir hükümet çıkıyor, tek parti hükümeti" dedi. Ancak Anadolu Ajansı'nın sandıkların yüzde 99,95'inin açıklandığı söylediğinde AKP'nin aldığı oy oranı yüzde 40,81'di. Çıkan oranlara göre Meclis'teki sandalye sayısı 258 olan AKP, tek başına iktidar olamayacak. 

Bulut'un akşam saatlerinde yaptığı açıklama şöyleydi: 

"Buradan bir hükümet çıkıyor, tek parti hükümeti... Meclisteki oylama sırasında diğer partilerden de oy alabilir hükümet. CHP, MHP ve HDP'yi tek blok olarak düşünüp AK Parti'ye karşı hükümet kurmaları söz konusu değil. Başkanlık sistemini konuşacağız. Henüz yorum yapmak için erken." 

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