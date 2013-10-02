Yiğit Bulut: Bu ülkede gerçek bir sosyalist varsa, o da Tayyip Erdoğan

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ekonomi baş danışmanı Yiğit Bulut, "Bu ülkede gerçek bir sosyalist varsa o da Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

Yiğit Bulut, İstanbul Ataşehir'de katıldığı bir panelde konuştu.

Türkiye'deki ekonomik değişimleri değerlendirirken sol görüşleri eleştiren Bulut "Bugün kendilerini sol, sosyalist, adalet kavramları içinde tanımlayanlara soruyorum. Son 60 yıldır bu ülkedeki bankacılık sistemi ile tek kelime ettiniz mi? Son 60 yıldır bu ülkedeki işçi haklarıyla ilgili tek kelime ettiniz mi, yerleşik sermaye gruplarının menfaatine olmayan tek cümleniz var mı?” diye sordu.

“Eğer varsa, tek kelime ettiyseniz ben sosyalistlerden özür dileyeceğim" diyen Yiğit Bulut, Başbakan Erdoğan’ın gerçek bir sosyalist olduğunu belirterek “Bu ülkede gerçek bir sosyalist varsa o da Recep Tayyip Erdoğan ” iddiasında bulundu.