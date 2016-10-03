Yiğit Bulut: Biz yolumuza gideriz, aklını başına topla Avrupa!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanı Yiğit Bulut, Türkiye'nin Avrupa Birliği süreciyle ilgili olarak " Biz yolumuza gideriz, aklını başına topla Avrupa!" dedi. "Türkiye’ye mültecileri göndermeyi kabul ettirdim, kapıyı kaparım, rahat ederim" diye yazan Bulut, "Türkiye'yi de vize yalanı ile oyalarım diyen Avrupa mantığı, AB için ciddi sorunlara yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Yiğit Bulut'un Star gazetesinde Avrupa'ya sorular başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

1- Almanya, Fransa, Belçika VE DİĞERLERİ...yıllardır “Türkiye’nin yaşadıklarına” uzaktan bakıp kınıyorlar. Türkiye, binlerce askerini-polisini-vaytandaşını terör olaylarında şehit verirken, Türkiye’ye saldıran terör örgütünün uzantıları bu ülkelerde himaye gördü mü ?

2-Belçika’da bazı “terör örgütleri” ile adı konmamış-yazılmamış bir “anlaşma” var mıydı ? Havalimanı patlaması öncesi, bu adamların mahallesine kadar bir TV kanalı göstermedi mi ?

3-Türkiye başta Almanya ve Belçika olmak üzere, terörist unsurlarla ilgili istihbarat vermesine rağmen, neden adım atmadılar ? Bu adı konmamış anlaşmaya mı güvendiler ?

4-Belçika yıllarca “sen bana dokunma-ben sana dokunmayayım” mantığı ile hareket etti mi ? Hatırlayın; Türkiye’deki bazı suikastleri gerçekleştirenler Belçika’ya kaçtı ve himaye gördü. Yanlış mı ?

5-Alman vakıfları başta olmak üzere, Fransız sivil toplum örgütlerinin bazıları dahil, AB MANTIĞI, Türkiye’yi vuran terörü yıllarca “özgürlük savaşı” olarak tanımlamadı mı ?

Bu ülkelere göre Türkiye’ye yapılan saldırının “siyasi-ekonomik-sosyolojik” sebepleri mi vardı ve RASYONALİZE EDİLEBİLİR olaylar mıydı ?

Lüksemburg merkezli bazı kayıt dışı formlar maalesef terör örgütlerine bilerek-bilmeyerek destek sağladılar mı ?

“Panama Belgeleri” dünya genelinde tartışılırken şu soruya da cevap arandı mı; “Kayıt dışı trilyon dolarların ne kadarı terör örgütlerine gitti?”

AB ülkelerinden bazıları hala başta pkk olmak üzere terör örgütlerine destek olmaya devam etmiyor mu ? Etmiyorsa, bu örgütler “tanksavarlar dahil AB mali malzemeyi nasıl temin ediyorlar ?

Sevgili dostlarım, daha onlarca soru ve madde yazabilirim...AMA İNANIN GEREK YOK...Bu satırlarda da gördüğünüz gibi Avrupa’nın teröre karşı iki yüzlü tutumu yıllarca terörü besledi ve ortaya bugünkü tablo çıktı...

Sonuç: “Türkiye’ye mültecileri göndermeyi kabul ettirdim, kapıyı kaparım, rahat ederim, TÜRKİYE’Yİ DE VİZE YALANI İLE OYALARIM” diyen AVRUPA mantığı, AB İÇİN ciddi sonuçlara yol açabilir. AB coğrafyası, Türkiye coğrafyasından izole edilemez ve Türkiye coğrafyasının güvenliği sağlanmadan Avrupa ana karasında “güvenlik” kavramından TAM OLARAK söz edilemez...Osmanlı Devleti bir BALKAN DEVLETİ idi...Bunun anlamı şudur; AVRUPA-ANADOLU coğrafyalarının “güvenlik birliği” içinde algılanmaları ve değerlendirilmeleri gerekir...Avrupa için de atılacak adım çok açıktır; AVRUPA MANTIĞI’nı acilen terk etmek ve COĞRAFİ BÜTÜNLÜK kavramından yola çıkarak, Türkiye ile sıkı işbirliği içinde “yerleşlik bütün terör örgütlerine” karşı acilen harekete geçmektir...Bir Çin atasözü ne diyor; üstünde rahat rahat yattığın çalının dibi yanıyorsa, ateş sana mutlaka ulaşacaktır...

Son söz : AB, TÜRKİYE’Yİ HER ALANDA KANDIRDIĞINI SANIYOR AMA BÜTÜN YALAN DÖNGÜLERİN SONUNA GELDİ. TÜRKİYE OLMADAN BAŞTA ANA KARA GÜVENLİĞİ OLMAK ÜZERE KENDİ AYAKLARI ÜSTÜNDE DURAMAYACAK BİR AVRUPA GERÇEĞİNİ ÇOK YAKINDA HERKES GÖRECEK ! BİZ YOLUMUZA GİDERİZ DAHA DA İYİ OLUR BİZİM İÇİN, AVRUPA İÇİN ise BU GİDİŞ SONUN HIZLANMASI OLUR ! AKLINI BAŞINA TOPLA AVRUPA ! TERÖR ÖRGÜTLERİNLE ARANA ACİL DUVAR ÖR !

Erdoğan ağır eleştirilerde bulunmuştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 26. dönemin 2. yasama yılı açılışında Avrupa Birliği'ne ağır eleştirilerde bulunmuştu.