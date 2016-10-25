Yiğit Bulut: Başkanlık referandumu piyasaları rahatlatır, doları düşürür

Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, başkanlık referandumunun piyasaları rahatlatacağını ve doları düşüreceğini ileri sürdü.

Yiğit Bulut katıldığı TRT Haber'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

"Merkez Bankası bağımsız olduğunu gösterdi"

Para Politikası Kurulu toplantısında bir gün önce, ihtiyaç duyulması durumunda Merkez Bankası'nın bu ayı pas geçebileceğini ifade eden Yiğit Bulut konuyla ilgili şunları söyledi: "Merkez Bankası çok uzun zamandır koridoru daraltıyor, faiz indiriyor. Merkez Bankası bunu bizden çok daha iyi bilir... Eğer küresel ekonomik şartlar ne gerektiriyorsa, Merkez Bankası onu yapar. Bu ay pas geçmesi gerekiyorsa Merkez Bankası pas da geçer. Merkez Bankası illa da koridoru daraltacak, faiz düşürecek diye bir spekülasyon yaparak kur üzerinden spekülatif gelir elde etmek isteyenlerin balonu ellerinde patlasın diye söylüyorum bunları" demişti.

Perşembe günü toplantıda ise Merkez Bankası üst bantta 25 baz puan indirim bekleyen analist beklentilerinin aksine faizleri sabit tutmuştu. Bulut Merkez Bankası'nın bu kararla bağımsızlığını gösterdiğini belirtti.

"Referandum piyasaya olumlu yansır"

Analistler, başkanlık sistemi, referandum ve seçim ihtimallerinin piyasalarda tedirginlik yarattığını söylerken, Yiğit Bulut ise başkanlık referandumunun piyasa olumlu yansıyacağını ve doların daha da düşeceğini söyledi.

Bulut, Türkiye'de seçimlerin piyasaya istikrar getirdiğini savundu.