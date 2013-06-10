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Yiğit Bulut 6 holdingi boykot etme kararı aldı

Gazeteci Bulut'tan tartışma yaratacak bir çıkış: 6 holdingi protesto ediyorum

10 Haziran 2013 17:21

Gezi Parkı eylemleri başladığı günden bu yana, olayların arkasında 'faiz lobisinin' olduğunu iddia eden 24 TV Genel Yayın Yönetmeni ve Star Gazetesi yazarı Yiğit Bulut, bazı holding ve şirketleri protesto ediyor.

 

6 şirketi boykot etme kararı aldı


Sosyal paylaşım sitesi twitter'da 'vatandaş olarak tüketimden gelen gücüm doğrultusunda ilişkimi kestiğim şirketler' diyerek alışverişini kestiği şirketleri sıraladı. Bulut, 'Koç, Sabancı, Doğan, Doğuş, Boyner ve Eczacıbaşı şirletlerinde alışverişi kesme kararı aldım' ifadelerini kullandı.

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