Yiğido'nun vazgeçilmezleri



Ligin flaş takımlarından Sivasspor'da golcü Mehmet Yıldız ve orta saha oyuncusu Musa Aydın, ligde geride kalan 8 maçta en fazla forma giyen isimler oldu.





Turkcell Süper Lig'in flaş takımlarından Sivasspor'da, bu sezon geride kalan 8 maçta Mehmet Yıldız ve Musa Aydın en fazla forma giyen futbolcular olarak kayıtlara geçti.



Ligin ilk 8 haftasında, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 15 puanla zirve yarışında iddialı bir konumda olan Sivasspor'da, golcü oyuncu Mehmet Yıldız ve gole dönük orta saha oyuncusu Musa Aydın, ilk 8 maçta teknik direktör Bülent Uygun'un vazgeçilmez isimleri oldu.



Ligdeki 8 maçta da ilk 11'de şans bulan ikili, attıkları goller ve ortaya koydukları futbolla Sivasspor'un başarısında büyük rol oynadı.



İlk 11'de çıktığı 8 maçta toplam 709 dakikada sahada kalan Musa Aydın, kırmızı-beyazlı ekipte en fazla oyunda kalan isim olarak dikkati çekti. Bursaspor ve Eskişehirspor maçlarında 1'er kez fileleri havalandıran Musa, sergilediği futbolla beğeni topladı.





MEHMET YILDIZ'DAN 5 GOL



Sivasspor'un milli futbolcusu Mehmet Yıldız ise 8 maçta toplam 700 dakika sahada kaldı. Kocaelispor, Bursaspor, Eskişehirspor, Ankaragücü ve Beşiktaş maçlarında 1'er kez fileleri havalandıran ve attığı 5 golle gol krallığı yarışında iddialı bir konumda olan Mehmet, Sivassspor'un en etkili silahı olarak göze çarpıyor.



Musa ve Mehmet'in ardından kırmızı-beyazlı ekipte en fazla forma giyen isimler Brezilyalı savunma oyuncusu Fabıo Alves Da Silva Bilica ve kaleci Michael Petkoviç olarak kayıtlara geçti. 8 maçın 7'sinde ilk 11'de sahaya çıkan ve 634 dakika oyunda kalan Bilica, savunmada güven veren bir futbol sergiledi. Avustralyalı kaleci Petkoviç ise parmağındaki sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Beşiktaş maçı dışındaki 7 karşılaşmada kaleyi korudu.



İlk 11'de sahaya çıktığı 7 maçta 630 dakika oyunda kalan Petkoviç, bu maçlarda kalesinde 6 gol gördü. Kayserispor, Kocaelispor ve Ankaragücü maçlarında rakip oyunculara gol izni vermeyen Petkoviç, Eskişehirspor ve Ankaraspor maçlarında 2'şer gole, Fenerbahçe ve Bursaspor maçlarında ise 1'er gole engel olamadı.



KADRODAKİ DİĞER İSİMLER



Musa, Mehmet, Bilica ve Petkoviç'in yanı sıra kaleci Akın Vardar, savunma oyuncuları Mamadou Diallo, Sedat Bayrak ve Murat Sözgelmez, orta saha oyuncuları Abdurrahman Dereli, Hayrettin Yerlikaya, Onur Tuncer, Faruk Bayar, Kanfory Sylla, Sezer Badur, İbrahim Dağaşan, Sergio Oliveira ve Mohammed Ali Kurtuluş, golcüler Herve Germain Tum ve Pini Felix Balili, teknik direktör Bülent Uygun'un maçlarda şans verdiği isimler oldu.



Geride kalan 8 maçta, bu oyunculardan Balili 2, Tum, Sezer, İbrahim ve Murat Sözgelmez ise 1'er gole imza attı.



Genç oyuncular Tayfur Emre Yılmaz, Murat Yılmaz ve Eyüp Kadri Ataoğlu ile sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan kaleci Volkan Ünlü de Sivasspor'un kadrosunda yer alıyor.

