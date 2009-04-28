'Yiğido'nun kalesi sağlam



Ligde son 5 haftaya zirvede giren Sivasspor'da file bekçileri Petkoviç ve Akın, iyi bir performans sergiliyor. Geride kalan 29 maçta Petkoviç 17, Akın ise 2 gol yedi.



Turkcell Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve son 5 haftaya zirvede giren Sivasspor'da kaleciler Michael Petkoviç ve Akın Vardar, sergiledikleri performansla alkış alıyor.



Ligde son 5 haftaya, Beşiktaş'ın 1, Trabzonspor'un 7, Galatasaray'ın 8 ve Fenerbahçe'nin 12 puan önünde 60 puanla lider olarak giren, şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda bulunan Sivasspor'da, Avustralyalı kaleci Michael Petkoviç ve Türk kaleci Akın Vardar, ligde geride kalan 29 maçta güven veren bir performans sergiledi.



Yaptıkları kurtarışlarla takımın başarısında büyük rol oynayan Petkoviç ve Akın ikilisi, diğer takım arkadaşlarının da savunmaya yaptığı katkıyla kalede başarılı bir grafik çizdi.





PETKOVİÇ 27, AKIN 2 MAÇTA GÖREV ALDI



Yiğidolar'da, bu sezon ligde 27 maçta kaleyi Avustralyalı kaleci Michael Petkoviç korurken, 2 karşılaşmada kalede Akın Vardar görev yaptı.



El parmağındaki sakatlığı nedeniyle 8. haftadaki Beşiktaş ve 9. haftadaki Denizlispor maçlarında takımını yalnız bırakan Petkoviç, forma giydiği 27 maçta kalesinde toplam 17 gol gördü. Petkoviç, 27 maçın 16'sında ise rakip takımlara gol izni vermedi. Petkoviç, diğer 11 maçın ise 7'sinde 1'er, 3'ünde 2'şer gol yerken, 1 karşılaşmada ise kalesinde 4 gol gördü.



Petkoviç'in yokluğunda kaleyi devralan Akın ise forma giydiği 2 maçta 2 gol yedi. Akın, takımının 9. haftada galibiyetle ayrıldığı Denizlispor ve 8. haftada berabere kaldığı Beşiktaş maçlarında 1'er gole engel olamadı.



Kırmızı-beyazlı ekibin genç kalecileri Volkan Ünlü ve Cemal Şahin ise şu ana dek ligde herhangi bir maçta kalede görevlendirilmedi.



LİGİN EN AZ GOL YİYEN EKİBİ



Petkoviç ve Akın'ın kalesini başarıyla koruduğu Sivasspor, geride kalan 29 maçta kalesinde 19 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı olarak göze çarpıyor. Sivasspor, maç başına 0.65 gol yeme ortalamasıyla oynuyor.



29 maçın 16'sında kalesini gole kapatan Sivasspor, geriye kalan 13 maçın 9'unda 1'er, 3'ünde 2'şer gol yerken, 1 karşılaşmada ise kalesinde 4 gol gördü.



Kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon en fazla golü İstanbul'da 4-2 mağlup olduğu Fenerbahçe karşılaşmasında yedi.