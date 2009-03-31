Yiğidolar'ın Shakhtar keyfi

Sivasspor, UEFA Kupası'nda yoluna çeyrek finalde devam eden Lucescu'nun çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i hazırlık maçında 4-2 mağlup etti.





Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren lider Sivasspor, UEFA Kupası'nda yoluna çeyrek finalde devam eden Lucescu'nun çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i hazırlık maçında 4-2 mağlup etti. Yiğidolar 15. dakikada 2-0 geriye düştüğü mücadelede ilk yarının sonunda 3-2'lik üstünlüğü sağlamayı başardı.



Shaktar Donetsk'in golleri 12. dakikada Yezerskiy ve 15. dakikada Fomin'den gelirken, kırmızı-beyazlıların golleri 30. dakikada Mehmet Yıldız, 32. dakikada Bilica ve 45 ve 57. dakikalarda Kamanan'dan geldi.



Maçın sonlarına doğru hakemin üzerine yürüyen Lucescu'yu Sivasspor teknik heyeti sakinleştirdi.



Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Sivas'taki kötü hava şartlarına rağmen, Antalya'da oldukça güzel bir havada çalıştıklarını söyleyerek, "Devre arası olmasından dolayı sakat oyuncularımız Hayrettin ve Faruk gibi isimler tekrar aramıza döndü. Kamanan ve Balili de açıklarını kapatıyor. Ligde zaman zaman düşüklükler yaşamıştık, ama onları telafi etme ve kendimizi tekrar gözden geçirme adına oynadığımız iki hazırlık maçı bize iyi geldi. Özellikle Shakhtar gibi güçlü bir takımla oynamak bizlere tecrübe kazandırdı" dedi.



Sivasspor ilk hazırlık maçında ise Avusturya'nın Birinci Lig Takımı Karnten'e 1-0 yenilmişti.

