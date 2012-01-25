-'Yiğidolar'ın evinde bileği bükülmüyor SİVAS (A.A) - 25.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de sahasında Medical Park Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Sivasspor, evindeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Antalya temsilcisini zorlu geçen maç sonunda 2-1 yenerek yükselişini sürdüren Sivasspor, puanını 37'ye çıkartarak zirvedeki takımlar Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a bir adım daha yaklaştı. Son haftaların flaş takımı olan Sivasspor, başarılı sonuçlarla alkış aldı. Sivasspor, Medical Park Antalyaspor'u mağlup ederek iç sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürdü. Bu sezon iç sahada yaptığı 12 maçın 7'sinden galibiyetle, 4'ünden beraberlikle, 1'inden ise mağlubiyetle ayrılan Sivasspor, ligin 2. haftasında 18 Eylül 2011'de Sivas'ta Eskişehirspor'a 4-0 mağlup olmuştu. Kırmızı-beyazlılar, Eskişehirspor yenilgisinin ardından bugüne dek geçen 128 günlük sürede ligde çıktığı 11 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. İç sahadaki son 11 maçın 7'sinden galibiyetle, 4'ünden beraberlikle ayrılan Yiğidolar, evindeki 12 maçta rakip fileleri 22 kez havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü. -Ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı- Ligde çıktığı son 6 maçın 5'inden galibiyetle ayrılan Yiğidolar, Medical Park Antalyaspor galibiyetiyle ligdeki yenilmezlik serisini de 10 maça çıkardı. Ligin 12. haftasında 26 Kasım 2011 tarihinde Galatasaray'a 2-1 yenilen Sivasspor, Galatasaray maçının ardından bugüne dek geçen 60 günde ligde üst üste yaptığı 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Bu 60 günlük sürede Türkiye Kupası'nda da Mersin İdmanyurdu'nu normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalar sonucunda 3-1 yenerek elemişti.