Yiğidolar'a Ankara çelmesi

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Sivasspor hızlı başladı

İKİNCİ YARI

Zirve yarışını yakında ilgilendiren mücadelede lider Sivasspor sahasında Ankaraspor'u konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ve ilk yarıda sahadan 1-0 önde ayrılan Sivasspor ikinci yarının 75. dakikasında Umut'un golüne engel olamayarak 1 puana razı oldu. Trabzonspor'un ardından Sivasspor da sahasında puan kaybederek zirvbedeki heyecanı daha da arttıormış oldu..Turkcell Süper Lig'deki Sivasspor-Ankaraspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.Son 1 hafta içerisinde ligde ve kupada Fenerbahçe ile İstanbul'da yaptığı 2 karşılaşmadan da yenik ayrılan Sivasspor ile ligdeki son 5 maçında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik elde ederek sadece 1 puan kazanabilen Ankaraspor arasındaki mücadele, karşılıklı ataklarla başladı.Ev sahibi takım, forvetleri Mehmet Yıldız-Kamanan ikilisi ile rakip kalede gol ararken, konuk ekip ise forvetleri Mehmet Çakır-Konate ikilisi ile rakip kalede etkili olmaya çalıştı.Zirve yarışındaki en yakın takipçilerinden Trabzonspor'un Konyaspor'a mağlup olduğu, Beşiktaş'ın Hacettepe'yi, Galatasaray'ın ise Bursaspor'u yendiği haftayı kayıpsız geçmek isteyen lider Sivasspor, taraftarının da desteğiyle maçın ilk anlarında rakibine oranla daha atak bir futbol sergiledi.Kırmızı-beyazlı ekip, maçın 3. dakikasında Mohammed Ali'nin serbest atıştan kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.4 EylülDeniz Çoban, Selçuk Kaya, Serkan AkarcaPetkoviç, Bilica, Sedat, Murat Sözgelmez, Abdurrahman, Sylla, Musa, Mohammed Ali, Tum, Mehmet Yıldız, KamananSenecky, Erhan, Ediz, Muhammet Hanifi, Uğur, Adem, Hürriyet, Murat, Bilal, Konate, Mehmet ÇakırDk. 3 Mohammed Ali (Sivasspor) Dk 75 Umut (Ankaraspor)Dk. 19 Mehmet Yıldız, Dk. 40 Tum (Sivasspor)3. dakikada Sivasspor, Mohammed Ali'nin düşürülmesiyle ceza alanının sol çaprazından serbest atış kazandı. Mohammed Ali'nin ceza alanı içerisine falsolu olarak kullandığı atışta, her iki takım oyuncularının dokunamadığı top, kale alanı içerisinde yere çarptıktan sonra kaleci Senecky'nin bakışları arasında köşeden filelerle buluştu: 1-013. dakikada Bilal'in ceza alanı sağ çaprazından falsolu olarak kullandığı topa kale alanı içerisindeki Ankarasporlu oyuncular dokunamayınca, meşin yuvarlak auta çıktı.15. dakikada Ankaraspor atağında Murat'ın çıkardığı topa, Mehmet Çakır ceza alanı dışından gelişine sert bir vuruş yaptı. Top üst direğe çarparak auta çıktı.36. dakikada Ankaraspor'un ceza alanı dışından kazandığı serbest atışta, Hürriyet'in dokunduğu topa Bilal sert bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta gitti.44. dakikada, Mehmet'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Bilica'nın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.45. dakikada Bilal'in ceza alanı dışından yerden sert vuruşunda, kaleci Petkoviç meşin yuvarlağı kontrol etti.45 1. dakikada Abdurrahman'ın ceza alanı dışından sert vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta çıktı.73. dakikada Ankaraspor'un golü geldi. Bir dakika önce Murat'ın yerine oyuna giren Umut, ceza alanı dışında Bilal'in pasıyla topla buluştu. Topla buluşur buluşmaz yerden sert bir vuruş yapan Umut, kaleci Petkoviç'in solundan köşeden topu ağlarla buluşturdu: 1-1Ankarasporlu futbolcular ve teknik heyet gol sevinci yaşarken, Sivassporlu taraftarlar ise gol sonrası, maçtaki yönetiminden dolayı hakeme yaptıkları tezahüratlarla tepki gösterdi. Gol sonrası sinirlenen Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun'un da yedek kulübesinin camını ayağıyla kırdığı gözlendi. Maçın 4. hakemi Mehmet Fatih Gökçe, camın kırılmasının ardından Sivasspor yedek kulübesine gelerek Uygun'u uyardı.84. dakikada Mohammed Ali'nin ceza alanına yaptığı falsolu ortada, kaleci Senecky iki hamlede topu kontrol etti.Son anlarda iki ekibin de bulduğu pozisyonlardan gol sesi çıkmayınca, maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Puanını 46'ya çıkaran Sivasspor, en yakın takipçileri Beşiktaş ve Trabzonspor'un 1 puan önünde liderliğini sürdürdü.