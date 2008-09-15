Yiğidolar yine iddialı



Sezonun ilk 2 haftasından 6 puan çıkaran rakibi ile 4 Eylül Stadı'nda karşılaşan Sivasspor, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Maça çok hızlı başlayan ve 4. dakikada Mehmet Yıldız ile öne geçen 'Yiğidolar', 12. dakikada Musa'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Konuk ekip 15. dakikada Gökhan Güleç'in golüyle rakibine cevap verse de, ilk yarının sonlarında Tum, Sivasspor'u soyunma odasına 2 farklı önde götürdü.



İkinci yarıda orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada Sivasspor Sezer ve Balili, Bursaspor ise Melo ile yakaladığı şanslarda tabelayı değiştiremeyince kazanan taraf 3-1'lik skorla Sivasspor oldu.



Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla puanını 7'ye çıkarırken, ligin 3. haftasını averajla lider kapattı. Sezona arka arkaya galibiyetlerle başlayan Bursaspor ise, daha önce 5 kez yenildiği rakibinden bir kez daha puan alamadı.

