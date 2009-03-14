Yiğidolar küllerinden doğdu

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İLK YARI



İKİNCİ YARI

Turkcell Süper Lig'in 24. haftasında Lider Sivasspor, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Ankaragücü ile başkentte karşı karşıya geldi.İkinci yarıda attığı 2 golle sonuca giden Sivasspor, sahadan 3 puanla ayrılarak zirve yarışını kayıpsız sürdürdü.Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol yollarında etkili olamazken, ev sahibi Ankaragücü rakip kalede Kerem ve Jaba ile etkili oldu.Sivasspor da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince, devre 0-0 eşitlikle tamamlandı.İkinci yarıya daha iyi başlayan Sivasspor, aradığı golü 67. dakikada Mehmet Yıldız ile buldu: 1-0Seyircisi önünde sahadan mağlubiyetle ayrılmak istemeyen sarı-lacivertliler Sivasspor kalesindeki baskısını artırmasına rağmen topu filelerle buluşturmayı başaramadı.Rakibinin savunmada verdiği açıkları değerlendirmek isteyen konuk ekip, 83. dakikada Kamanan'ın golüyle skoru 2-0'a getirdi.Kalan sürede başka gol olmayınca, Sivasspor maçı 2-0 kazanarak puanını 49'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Küme düşme korkusu taşıyan Ankaragücü ise, 24 puanda kaldı.19 MayısCüneyt Çakır, Bahattin Duran, Cemal BingülSerkan, Elyasa, Burak Özsaraç, De Santos, Özgür, Semavi, Barbaros, Kerem, Murat Duruer, Jaba, De NigrisPetkovic, Sylla, Sedat, Bilica, Murat Sözgelmez, Mohammed Ali, Musa, İbrahim, Murat Erdoğan, Mehmet Yıldız, TumDk. 4 Bilica (Sivasspor)Mehmet Yıldız, Kamanan (Sivasspor)Turkcell Süper Lig'de yapılan Ankaragücü-Sivasspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.7. dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Kerem'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.27. dakikada Kerem'in sağ taraftan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Murat Duruer, kötü bir vuruş yapınca meşin yuvarlak auta çıktı.29. dakikada Barbaros'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Jaba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak Petkovic'ten döndü.37. dakikada Kerem'in ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Petkovic'te kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.Turkcell Süper Lig'de yapılan Ankaragücü-Sivasspor maçı konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.48. dakikada ceza alanı içinde oluşan karambolde, top Jaba'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunu kaleci Petkovic çeldi. Topu önünde bulan Murat Duruer'in vuruşunda ise meşin yuvarlak yan direkten döndü.50. dakikada Musa'nın ceza alanına ortaladığı topa iyi yükselen Tum'un vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.57. dakikada Elyasa'nın ceza alanı ön çizgisinden yaptığı vuruşta, top Petkovic'in ellerinde kaldı.67. dakikada Sezer'in sağ taraftan kullandığı korner atışında, ceza sahası içinde müsait durumda bulunan Mehmet Yıldız, kafa vuruşuyla topu Ankaragücü ağlarına gönderdi: 1-074. dakikada Ankaragücü ceza alanı içinde oluşan karambolde topla en son buluşan Sedat'ın kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak auta çıktı.83. dakikada Ankaragücü ceza sahasına atılan topu, başkent ekibinin savunma oyuncuları birbirlerine bırakırken, araya giren Kamanan farkı 2'ye çıkartan golü kaydetti: 2-0Karşılaşma, Sivasspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.