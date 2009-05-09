Yiğidolar koltuğu bırakmak istemiyor

Sivasspor - İstanbul B.Ş.B

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BELEDİYE PUAN İSTİYOR



MUHTEMEL 11'LER

EVİNDE YENİLGİYİ UNUTTU

4. RANDEVU

Turkcell Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmasında lider Sivasspor, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk ediyor. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleyi, hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Muharrem Yılmaz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mürvet Sezer.Ligde son 4 haftaya 60 puanla lider olarak giren Sivasspor ile 33 puanla 16. sırada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un mücadelesi, hem ligin zirvesi, hem de alt sıraları açısından büyük önem taşıyor.İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yenerek haftayı 3 puanla kapatmak ve ligde kalan son 3 haftaya rakiplerinin önünde lider olarak girmek isteyen Sivasspor, zirvedeki en yakın takipçisi Beşiktaş'ın da Ankaraspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmada puan kaybetmesini bekleyecek. Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise Sivasspor'u deplasmanda mağlup ederek ligde kalma ümitlerini son 3 haftaya taşımak istiyor.Geçen hafta deplasmanda alınan 2-1'lik Gaziantepspor yenilgisinin ardından zirvedeki rakibi Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilmesiyle moral bulan, son 4 haftaya Beşiktaş'ın 1 puan önünde lider olarak girmenin sevincini yaşayan Sivasspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki avantajını korumak istiyor.İstanbul ekibi karşısında alacağı 3 puanla ligde son 3 haftaya lider olarak girmek isteyen Sivasspor, kalan 3 haftada Hacettepe ve Galatasaray ile deplasmanda, Gençlerbirliği ile de iç sahada yapacağı maçlardan da başarılı sonuçlar elde ederek şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.Turkcell Süper Lig'de kalma mücadelesi veren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, lider Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçta puan almayı hedefliyor. Ligde son 4 haftaya girilirken 33 puanla 16. sırada yer alan İstanbul ekibi, iki takım için de büyük önem taşıyan BU karşılaşmadan puanla dönmek istiyor.Geçen hafta Gençlerbirliği'ni yenerek, önemli bir 3 puan alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da bugünkü maçta sakatlığı bulunan kaleci Behram forma giyemeyecek. Uzun süredir sakatlığı bulunan Hasagiç'in ise oynayıp oynayamayacağı maç saatinde belli olacak.PetkoviçAbdurahmanSedatBilicaHayrettinMusaİbrahimSezerMurat ErdoğanM.YıldızH.TumMehmet AliMarcin KusCesairoBarbosaEkremSerhatZekiTjikuzuİ.AkınAli GüzeldalGökhan KabaSTAT: Sivas 4 EylülHAKEM: Bülent YıldırımSAAT: 19.00Turkcell Süper Lig'de sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek olan Sivasspor, ligde iç sahadaki 15 maçlık yenilmezlik serisini, İstanbul ekibi karşısında da devam ettirmek istiyor.Sahasında en son geçen sezonun 33. haftasında 4 Mayıs 2008'de Galatasaray'a 5-3 yenilen ve bu mağlubiyetin ardından bugüne dek geçen 368 günde ligde evinde yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor, 9 Mayıs Cumartesi günü sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek iç sahadaki 15 maçlık yenilmezlik serisini 16 karşılaşmaya çıkarmak istiyor.Geçen sezonki Galatasaray mağlubiyetinin ardından bu sezon sahasında yaptığı 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Sivasspor, topladığı 39 puanla iç saha puan durumuna göre ligin en başarılı takımı olarak göze çarpıyor.Bu sezon sahasında Bursaspor, Fenerbahçe, Ankaragücü, Denizlispor, Konyaspor, Gaziantepspor, Hacettepe, Galatasaray, Kocaelispor, Eskişehirspor, Antalyaspor ve Trabzonspor'u yenmeyi başaran Sivasspor, Kayserispor, Ankaraspor ve Beşiktaş ile berabere kaldı.Bu sezon sahasında rakip takımlara galibiyet şansı tanımayan Sivasspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Gençlerbirliği ile iç sahada yapacağı 2 maçta da yenilmediği takdirde, bu sezonu sahasında yenilgi yüzü görmeden tamamlayan tek takım olarak kayıtlara geçecek.Sivaspor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya gelecek. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren lider Sivasspor, ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u sahasında konuk edecek.İkinci Futbol Ligi'nde birçok kez karşılaşan iki ekip, bu maç ile birlikte Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında Süper Lig'de bugüne dek oynanan 3 maçı da Sivasspor kazanmıştı. İstanbul ekibinin Sivasspor'a karşı Süper Lig'de galibiyeti bulunmuyor.Geçen sezon Sivas'taki maçı 2-1, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 2-0 kazanan Sivasspor, bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçtan da 3-0 galip ayrılmıştı.Sivasspor, İstanbul ekibine karşı Süper Lig'deki 4'üncü, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise Sivas takımına karşı ilk galibiyetine imza atmak için mücadele edecek.