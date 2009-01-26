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Spor

Yiğidolar kaldığı yerden

Süper Lig'de geçen sezonun 17. haftasını topladığı 37 puanla lider tamamlayan Sivasspor, bu sezon da aynı başarıyı gösterdi.

26 Ocak 2009 02:00

Turkcell Süper Lig'de geçen sezonun 17. haftasını topladığı 37 puanla lider tamamlayan Sivasspor, bu sezon da aynı başarıyı gösterdi.

Sivasspor, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da 17. hafta maçları sonunda 37 puan toplayarak liderlik koltuğunda yer aldı. Geçen sezon 17. hafta sonunda topladığı 37 puanla aynı puana sahip Fenerbahçe'nin averajla önünde lider durumda olan Yiğidolar, bu sezon aynı periyodu topladığı 37 puanla, en yakın rakibi Trabzonspor'un 2 puan önünde lider tamamladı.

Geçen sezon Fenerbahçe ile birlikte 17. hafta maçları sonunda Galatasaray'ın 1, Beşiktaş'ın 3, Trabzonspor'un 15 puan önünde zirvede yer alan Sivasspor, bu sezon 17. hafta maçları sonunda Trabzonspor'un 2, Galatasaray, Ankaraspor ve Fenerbahçe'nin 4, Beşiktaş'ın ise 6 puan önünde ilk sıraya yerleşti.

BU SEZON SADECE 2 YENİLGİ

Geçen sezon 17 maçta Fenerbahçe, Galatasaray, Ankaraspor ve Konyaspor'a yenilip, Ankaragücü ile berabere kalan Sivasspor, bu sezon aynı periyotta sadece Ankaraspor ve Antalyaspor'a mağlup olup, Kayserispor, Eskişehirspor, Beşiktaş ve Trabzonspor ile berabere kaldı.

Geçen sezonun 17 maçlık ilk devresinde iç sahada yaptığı 9 maçın 9'unu da kazanan, dış sahadaki 8 maçta ise 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon da 17 maçlık periyotta evinde yaptığı 9 karşılaşmanın 8'ini kazanıp, 1'inden beraberlikle ayrılırken, deplasmandaki 8 karşılaşmada ise 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.

SON İKİ SEZONDAKİ İLK 17 MAÇLIK PERİYOT

Geçen sezon 17 maçlık periyotta 12 galibiyet (1'i hükmen), 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 37 puan kazanan kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon ise 17 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle 37 puan elde etti.

Geçen sezonun 17 maçlık periyoduna göre yenilgi sayısını 2 azaltıp, beraberlik sayısını 3 artıran Sivasspor, geçen yıldan 1 galibiyet az elde etmesine rağmen aynı puanı topladı.

Geçen sezon 17 maçta rakip filelere 28 gol (3'ü hükmen) atıp, kalesinde 13 gol gören kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon aynı periyotta rakip filelere 30 gol atıp, kalesinde 12 gol gördü

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