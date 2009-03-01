'Yiğidolar' deplasmanda kayıp



Bu sezon evinde rakip takımlara geçit vermeyen Sivasspor, deplasmanda ise iç sahadaki başarılı performansından uzak bir grafik çiziyor. İç sahada yaptığı 11 maçın 10'unu kazanan Yiğidolar, dış sahada ise sadece 3 galibiyet elde edebildi.



Bu sezon sahasında yaptığı 11 maçın 10'undan galibiyetle 1'inden ise beraberlikle ayrılan Sivasspor, sahasındaki bu başarılı performansını deplasman karşılaşmalarına yansıtamadı.



Sahasında en son geçen sezonun 33. haftasında 4 Mayıs 2008 günü Galatasaray'a 5-3 yenilen, bu mağlubiyetin ardından bu sezonun ilk haftasında Kayserispor ile berabere kalıp, Bursaspor, Fenerbahçe, Ankaragücü, Denizlispor, Konyaspor, Gaziantepspor, Hacettepe, Galatasaray, Kocaelispor ve Eskişehirspor'u mağlup etmeyi başaran Yiğidolar, evindeki maçlara oranla deplasmanda başarısız bir grafik çizdi.



İç sahada 10 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek topladığı 31 puanla iç saha puan durumuna göre ligin en başarılı takımı olan Yiğidolar, dış sahada yaptığı 11 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet elde ederek 14 puan toplayabildi.



MAĞLUBİYETLER DIŞ SAHADA



Ligde yaptığı 22 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde ederek 45 puan toplayan Sivasspor, evinde yenilgi yüzü görmezken, bu sezonki 3 mağlubiyetinin tamamını dış sahada aldı.



Bu sezon dış sahada Kocaelispor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Gençlerbirliği'ni yenip, Trabzonspor, Beşiktaş, Eskişehirspor ve Kayserispor ile berabere kalan Sivasspor, Ankaraspor ve Antalyaspor'un ardından Fenerbahçe'ye de dış sahada mağlup oldu.



Dış sahada 6. haftada Ankaraspor'a 2-0, 10. haftada ise Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Yiğidolar, dün de Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup olmuştu.



SON 3 DEPLASMANDA GALİBİYET ELDE EDEMEDİ



Ligde deplasmanda en son 16. haftada Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Sivasspor, bu galibiyetin ardından dış sahada 18. haftada Adana'da Kayserispor ile 0-0, 20. haftada Bursaspor ile Bursa'da 1-1 berabere kaldıktan sonra 22. haftada Fenerbahçe'ye İstanbul'da 4-2 mağlup oldu.



Son 3 deplasman maçında 2 puan kazanan Yiğidolar, rakip filelere 3 gol atıp, kalesinde ise 5 gol gördü.



SİVASSPOR, 111 GÜN SONRA YENİLDİ



Ligde ve kupada yaptığı son 16 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor, dün ligde Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olarak 111 gün sonra sahadan yenik ayrıldı.



Ligin 10. haftasında 9 kasım 2008'de Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olduktan sonra 11'i ligde, 5'i ise kupada olmak üzere yaptığı son 16 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor, dün Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Mehmet Yıldız ve Murat Sözgelmez'in attığı gollerle 2 kez öne geçtiği maçta, Uğur Boral (2), Semih Şentürk ve Diego Lugano'nun gollerine engel olamayarak Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup oldu.



Yiğidolar, böylece Antalyaspor mağlubiyetinin ardından tam 111 gün sonra sahadan yenik ayrılarak 16 maçlık yenilmezlik serisini Kadıköy'de noktaladı.



YİĞİDOLAR'IN YENİLMEZLİK SERİSİ



10. haftadaki Antalyaspor yenilgisinin ardından ligde Konyaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziantepspor, Hacettepe, Gençlerbirliği, Galatasaray, Kocaelispor ve Eskişehirspor'u yenen Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor ve Bursaspor ile berabere kalmıştı.



Fortis Türkiye Kupası'nda ise gruplarda Manisaspor ve Denizlispor'u yenip, Alanyaspor ile berabere kalan Yiğidolar, kupanın çeyrek finalinde Galatasaray ile yaptığı 2 karşılaşmanın 1'inden beraberlikle, diğerinden ise seri penaltı atışları sonucu galibiyetle ayrılmıştı.



Kırmızı-beyazlı ekip, 16 maçlık bu periyotta 11 galibiyet (1'i seri penaltı atışları sonucu), 5 de beraberlik elde etmişti.



Turkcell Süper Lig'de bu sezon evinde rakip takımlara geçit vermeyen Sivasspor, deplasman maçlarında ise iç sahadaki başarılı performansından çok uzak bir grafik çiziyor.



