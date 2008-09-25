Yiğidolar büyükleri sevmiyor

Turkcell Süper Lig'de yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Sivasspor'un, bugüne dek "4 Büyükler" ile oynadığı 24 maçta 7 galibiyeti bulunuyor.



Birinci ligde 4. sezonunu yaşayan Yiğidolar, ligde bugüne dek "4 Büyükler" ile toplam 24 maça çıktı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile ligde bugüne kadar 6'şar kez karşılaşan Sivasspor, yarın Fenerbahçe ile 7. randevuya çıkacak.



"4 Büyükler" ile oynadığı 24 maçta 7 galibiyet elde eden Sivasspor, 5 kez sahadan beraberlikle, 12 kez de mağlubiyetle ayrıldı. Trabzonspor'u 4, Beşiktaş'ı ise 3 kez yenme başarısı gösteren Sivasspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı ise ligde hiç mağlup edemedi.



Trabzonspor'u 4 kez (1'i hükmen) yenip, 1 kez berabere kalan Sivasspor, bordo-mavili ekibe 1 kez yenildi.



Beşiktaş'ı 3 kez deplasmanda mağlup eden Sivasspor, siyah-beyazlı ekibe iç sahada 3 defa yenildi.



Fenerbahçe'ye 4 kez yenilen Sivasspor, sarı-lacivertli ekiple 2 kez berabere kaldı. Galatasaray'a dış sahadaki 3 maçta mağlup olan Yiğidolar, evinde ise sarı-kırmızılı ekiple 2 defa berabere kaldı, 1 maçta ise yenildi.







-YİĞİDOLAR'IN 4 BÜYÜKLERE KARŞI KARNESİ-







Sivasspor'un birinci ligde mücadele ettiği son 3 sezonda "4 Büyükler" ile oynadığı maçlar ve skorları söyle:







2005-2006 sezonu:



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Sivasspor-Fenerbahçe: 2-3



Fenerbahçe-Sivasspor: 3-0



Galatasaray-Sivasspor: 2-0



Sivasspor-Galatasaray: 0-0



Sivasspor-Beşiktaş: 1-3



Beşiktaş-Sivasspor: 0-1



Sivasspor-Trabzonspor: 2-1



Trabzonspor-Sivasspor: 0-0







2006-2007 sezonu:



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Sivasspor-Fenerbahçe: 1-1



Fenerbahçe-Sivasspor: 2-2



Galatasaray-Sivasspor: 3-1



Sivasspor-Galatasaray: 1-1



Beşiktaş-Sivasspor: 0-1



Sivasspor-Beşiktaş: 0-1



Sivasspor-Trabzonspor: 1-0



Trabzonspor-Sivasspor: 2-0







2007-2008 sezonu:



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Fenerbahçe-Sivasspor: 1-0



Sivasspor-Fenerbahçe: 1-4



Galatasaray-Sivasspor: 2-0



Sivasspor-Galatasaray: 3-5



Beşiktaş-Sivasspor: 1-2



Sivasspor-Beşiktaş: 1-2



Trabzonspor-Sivasspor: 0-3 (Hükmen)



Sivasspor-Trabzonspor: 2-0

