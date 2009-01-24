Yiğidolar bu kez geçit vermedi

Sivasspor, Turkcell Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'ı ağırladı. Ümit Karan'ın ilk yarının son dakikasında oyundan atılmasıyla birlikte ikinci yarıda sarı-kırmızılıların kalesinde daha etkili olan Sivasspor, sahadan 2-0'lık sonuçla galip yarıldı.



Bu sonuçla Sivasspor liderliğini sürdürürken, sarı-kırmızılıları da ligde ilk kez mağlup etmiş oldu.



Ligin zirvesini yakından ilgilendiren maç, orta alan mücadelesi şeklinde başladı.



Konuk ekip Galatasaray, Ümit, Baros, Arda üçlüsü ile rakip kalede gol ararken, evsahibi Sivasspor Mehmet Yıldız, Tum, Mohammed Ali ve Musa ile etkili olmaya çalıştı.



Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Ümit Karan 45. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kalırken, ilk yarıda gol olmadı ve soyunma odasına golsüz eşitklikle gidildi.



İkinci yarıya rakibin eksik olmasını da iyi değerlendirerek hızlı başlayan Sivasspor, 51. dakikada Abdurrahman Dereli'nin golüyle 1-0 öne geçti.



Bu dakikadan sonra daha fazla risk alarak ileri çıkmaya başlayan Galatasaray savunmada büyük açıklar verdi.



Galatasaray savunmasındaki boşlukları iyi değerlendiren ev sahibi takım, Sezer Badur'un 66. dakikada kaydettiği golle farkı 2'ye çıkarttı.



Kalan sürede başka gol olmazken, Sivasspor sahadan 2-0'lık sonuçla galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.















SİVASSPOR-GALATASARAY: 2-0



Stat: 4 Eylül

Hakemler: Yunus Yıldırım, Mustafa Emre Eyisoy, Erdinç Sezertam

Sivasspor: Petkoviç, Sedat, Bilica, Abdurrahman, Murat Sözgelmez, İbrahim, Musa, Onur, Mohammed Ali, Tum, Mehmet Yıldız

Galatasaray: De Sanctis, Emre Aşık, Hakan Balta, Volkan, Ayhan, Sabri, Barış, Mehmet Topal, Arda, Milan Baros, Ümit Karan

Kırmızı kart: Dk. 45 Ümit Karan (Galatasaray)

Goller: Dk. 51 Abdurahman, Dk. 66. Sezer (Sivasspor)







MAÇTAN DAKİKALAR



3. dakikada, kaygan zemine çarparak Sivasspor defansından seken topu önünde bulan Milan Baros'un yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü. Bu pozisyonda hakem Yunus Yıldırım, ofsayt kararı verdi.



10. dakikada Sivasspor defansının arasına gönderilen uzun pasa hareketlenen Arda, topa kayarak müdahale etmesine karşın vuruşu etkili olmayınca meşin yuvarlak kaleci Petkoviç'te kaldı.



11. dakikada Barış Özbek'in yaklaşık 35 metreden sert vuruşunda, kaleci Petkoviç üzerine gelen topu kontrol etti.



37. dakikada Musa'nın uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta kaygan zemine de çarparak hız kazanan meşin yuvarlak, iyi yer tutan De Sanctis'te kaldı.



45. dakikada Galatasaray kaptanı Ümit Karan, gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Maçın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi.







İKİNCİ YARI



51. dakikada, Sivasspor'un golü geldi. Sol kanattan gelişen atakta, Musa'nın ceza alanına ortaladığı top, savunmadan sekti. Dönen topa ayağıyla gelişine vuran Abdurrahman, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0



55. dakikada topla hızlı bir şekilde ceza alanına hareketlenen Balili'nin çapraz pozisyonda yerden sert vuruşunda, savunma topu kale alanı içerisindeki Tum'dan önce uzaklaştırdı.



60. dakikada Sabri'nin kullandığı korner atışında, ceza alanı içerisinde iyi yükselen Emre Aşık'ın kafa vuruşunda kaleci Petkoviç topu kontrol etti.



66. dakikada Balili'nin sol kanattan kale alanı içerisine yerden yaptığı ortada, Sezer ayağının içiyle topu filelere görderdi: 2-0



2. gol sonrası Sivassporlu taraftarlar, "Bu sene şampiyon Anadolu'dan" şeklinde tezahürat yaptı.



73. dakikada Emre'nin kaleci De Sanctis'e geri pasında araya giren Mehmet, kaleciden önce topa dokundu. Yan direğe çarparak oyun alanına dönen topu De Sanctis kontrol etti.



82. dakikada ceza alanına topla hareketlenen Balili'nin yerden vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta çıktı.



Sonraki dakikalarda gelişen pozisyonlardan gol sesi çıkmayınca, maç 2-0 ev sahibi Sivasspor'un üstünlüğü ile sona erdi.



Maç sonrası Sivassporlu futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Taraftarlar "Sivas sizinle gurur duyuyor" tezahüratı yaparken, futbolcular da "Şampiyon Sivas" diye tempo tuttu.