Yiğidolar başkentte güldü

Haftalarca liderlik koltuğunda oturan Sivasspor, peşinden kovalayan takımların stresine dayanamamış geçen iki haftada kaybettiği 6 puanla liderliği Beşiktaş'a kaptırmıştı...
Yiğidolar artık takip edilen değil, takip eden rolündeydi ve ligin bitimine sadece 3 maç kalmıştı!
Başkentte bir 'gidene
' konuk oldu kırmızı beyazlılar... Hacettepespor, haftalarca süren 'düşecek ilk takım'
tahminlerini geçen haftalarda boşa çıkartmamış, matematiksel olarak da lige veda etmişti... Onların 'veda
' maçı Sivasspor'un 'olmak ya da olmamak'
maçıydı bir yerde...
Yiğidolar düşenin dostu olmaz
kabilinden saldırmaya başladı... Hoş, Turkish 'mor menekşe
' gider ayak Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a da çelme takmayı başarmıştı ama artık onların da hali kalmamıştı... İlgili haberler
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Mehmet ve Musa ile iki önemli pozisyon yakaladı konuk ekip ama kaleci Ercüment'i geçmeyi başaramadılar.. Ardından ölçme, biçme işleri girdi işin içine... Tartma, koruma, kollama...
Sivasspor baskı altındaydı sonuçta, başkentte kaybedilecek bir puanın dahi telafisi yoktu, Hacettepespor ise kaybedeceğini kaybetmişti zaten belki futbolcular ligde kalırız, iyi bir transfer teklifi gelir
diye düşünüyordurlar kendi hesaplarına ama genel olarak rahat olan taraftılar...Gol gelmeyince stres arttı
Dakikalar 25'i gösterirken maçın orta alana sıkıştığı, ev sahibi takımın yerden bol paslı Sivasspor çökertme taktiğini başarılı bir şekilde uygulamaya koyduklarını söyleyebiliriz ancak.
Yiğidolar ise alışılmış derinlemesine paslar, uzun top denemeleri, güçlü forvetlerle sonuca gidebilme yollarını arayıp durdular...
Şu ana kadar da başarılı olduklarını söylemek çok zor...
İlk yarının sonuna geldiğimizde de geçen sürede değişen çok fazla bir şey olmadı...
Sivassporlu futbolcuların streslerinin biraz daha arttığını söylemek gerekiyor, sadece:'Çantada keklik'
değerlendirmesi yapılan bir maçın koca ilk 45 dakikalık diliminde elle tutulur bir pozisyon bulamamış olmasından dolayı! Stresli dakikalar
İkinci yarıya da ilk yarıda olduğu Sivasspor daha istekli başlayan taraftı..
Oyunu daha fazla rakip alanda oynamaya ve bir an önce gole ulaşmaya çalıştıklarına tanık olduk ilk 5 dakikalık dilimde...
Ev sahibi ekp ise rakibinin şampiyonluk hesaplarıyla çok fazla ilgilenmiyor, mütevazi kadrosuyla direncini korumaya çalışıyordu... İlk yarının ilk 15 dakikalık dilimini saymazsak son 35 dakikada bunu da fazlasıyla iyi yapmayı başardılar..
Golün gecikmesi iki taraf arasındaki güç farkını da azaltmaya başlıyordu...
Sahada kümede kal
maya çalışan iki takım ya da şampiyonluğa oynayan iki takım varmış gibi bir görüntü oluşmaya başladı...
Oysa biri "hanya
" derken diğeri çoktan Konya'yı görmüştü!
Hacettepespor gole muhtaç Sivasspor'un
arka alanına sızmaya çalışıyordu...
Hızlı oyuncularıyla, geride boş alan bulup cezayı kesmekti amaçları ama onların da sınırlı kapasitesi, G.Antep ya da İstanbul B.B'nin futbolcularının becerilerine ihtiyacı vardı...Sivasspor aradığı golü 59'da Murat Erdoğan'ın ayağından buldu...
Golün gelişiminden çok gidişimi oldukça ilginçti, Erdoğan'ın öylesine vuruşu, böyle gol olur mu şaşkınlığıyla Hacettepe ağlarına değdi ve tabela bir saat sonra değişti: 0-1
Golün ardından "maçın seyri değişir mi?
" diye düşünmeye başladık... Artık stresli ayaklar gevşemiş, kapanan 'mor menekşeler' açılmak zorunda kalmıştı... Hiç olmazsa son yarım saatte sahaya şenlik gelsin, goller peşi sıra dizilsin diye beklemeye başladık..Roller değişti
Dakika 65'i geçince roller değişti... Geriye yaslanıp hızlı forvet elemanlarına uzun top atma festivali
Mehmet Yıldız ile başladı... Aslında bu tip festivallerde as-gruplar en son çıkardı ama Sivasspor'un yıldızı hiç öyle asoslist havalarına girmedi, "her topa koşarız icabında"
hallerdeydi...72'de Herve Tum sahneye çıktı...
Hızlı gelişen atakta en hızlısıym hepinizin
diyerek koşmaya başladı Tum, topu önüne aldığında geriye vurmak kalmıştı, hiç acımadı: 0-2
Dakikalar 80'e gelinceye kadar 5-6 benzer pozisyon daha yakaladı Sivasspor ama gollerdeki kadar becerikli olamadı futbolcular..89'da Hacettepespor penaltıdan golü buldu...
Öncesinde en-direk vuruş kazandı ev sahibi ekip, bu pozisyonda Murat Sözgelmez topu eliyle kesti gerekçesiyle kırmızı kartı yedi ve penaltı için topun başına İbrahim Şahin geçti... Ve golünü attı: 1-2
Bu gol karşılaşmanın da sonucunu belirliyordu... Sivbasspor bu kritik sınavı zor da olsa 3 puanla kapatarak takibini sürdümeye devam etti... Hatta maç fazlası ve 63 puanla liderliği devralmayı başardı... Haftaya sahasında Gençlerbirliği ile karşılacak Sivasspor'da Murat Sözgelmez kırmızı kart cezalısı durumuna düştü...HACETTEPE: 1 - SİVASSPOR: 2
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Fırat Aydınusx xx, Kemal Yılmaz xx, Cemal Bingül x
Hacettepe: Ercüment x, Orhan x, Tolga x, Kulusic xx, Murat Kalkan xx, Zoko x, Adnan x (Dk. 68 Kadir x), Tozo xxx, Selçuk x, Ümit x (Dk. 76 Serkan x), Tambwe x (Dk. 68 İbrahim xx)
Sivasspor: Petkoviç xx, Abdullah x, Sedat x, Bilica xxx, Hayrettin xx, Musa xx, Sezer x (Dk. 46 Kamanan xx), İbrahim x, Murat Erdoğan xxx (Dk. 68 Onur xx), Tum xxx (Dk. 81 Murat Sözgelmez x), Mehmet x
Goller: Dk. 59 Murat Erdoğan, Dk. 72 Tum (Sivasspor), Dk. 89 İbrahim (penaltıdan) (Hacettepe)
Sarı kartlar: Dk. 22 Sezer, Dk. 76 Onur (Sivasspor), Dk. 41 Adnan, Dk. 44 Ümit, Dk. 64 Murat Kalkan (Hacettepe)
Kırmızı kart: Dk. 86 Murat Sözgelmez (Sivasspor)