Yiğidolar başkentte güldü

İlgili haberler



Maçın yıldızı

Maçtan dakikalar

Maçın istatistikleri

Gol gelmeyince stres arttı

Stresli dakikalar

Roller değişti



Başkentte bir' konuk oldu kırmızı beyazlılar... Hacettepespor, haftalarca sürentahminlerini geçen haftalarda boşa çıkartmamış, matematiksel olarak da lige veda etmişti... Onların '' maçı Sivasspor'unmaçıydı bir yerde...Yiğidolarkabilinden saldırmaya başladı... Hoş, Turkish '' gider ayak Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a da çelme takmayı başarmıştı ama artık onların da hali kalmamıştı...Mehmet ve Musa ile iki önemli pozisyon yakaladı konuk ekip ama kaleci Ercüment'i geçmeyi başaramadılar.. Ardından ölçme, biçme işleri girdi işin içine...Sivasspor baskı altındaydı sonuçta, başkentte kaybedilecek bir puanın dahi telafisi yoktu, Hacettepespor ise kaybedeceğini kaybetmişti zaten belki futbolcular ligde kalırız,diye düşünüyordurlar kendi hesaplarına ama genel olarak rahat olan taraftılar...Dakikalar 25'i gösterirken maçın orta alana sıkıştığı, ev sahibi takımın yerden bol paslı Sivasspor çökertme taktiğini başarılı bir şekilde uygulamaya koyduklarını söyleyebiliriz ancak.Yiğidolar ise alışılmış derinlemesine paslar, uzun top denemeleri, güçlü forvetlerle sonuca gidebilme yollarını arayıp durdular...Şu ana kadar da başarılı olduklarını söylemek çok zor...İlk yarının sonuna geldiğimizde de geçen sürede değişen çok fazla bir şey olmadı...Sivassporlu futbolcuların streslerinin biraz daha arttığını söylemek gerekiyor, sadece:değerlendirmesi yapılan bir maçın koca ilk 45 dakikalık diliminde elle tutulur bir pozisyon bulamamış olmasından dolayı!İkinci yarıya da ilk yarıda olduğu Sivasspor daha istekli başlayan taraftı..Oyunu daha fazla rakip alanda oynamaya ve bir an önce gole ulaşmaya çalıştıklarına tanık olduk ilk 5 dakikalık dilimde...Ev sahibi ekp ise rakibinin şampiyonluk hesaplarıyla çok fazla ilgilenmiyor, mütevazi kadrosuyla direncini korumaya çalışıyordu... İlk yarının ilk 15 dakikalık dilimini saymazsak son 35 dakikada bunu da fazlasıyla iyi yapmayı başardılar..Golün gecikmesi iki taraf arasındaki güç farkını da azaltmaya başlıyordu...Sahada kümede kalmaya çalışan iki takım ya da şampiyonluğa oynayan iki takım varmış gibi bir görüntü oluşmaya başladı...Oysa biri "" derken diğeri çoktan Konya'yı görmüştü!Hacettepesporarka alanına sızmaya çalışıyordu...Hızlı oyuncularıyla, geride boş alan bulup cezayı kesmekti amaçları ama onların da sınırlı kapasitesi, G.Antep ya da İstanbul B.B'nin futbolcularının becerilerine ihtiyacı vardı...Golün gelişiminden çok gidişimi oldukça ilginçti, Erdoğan'ın öylesine vuruşu, böyle gol olur mu şaşkınlığıyla Hacettepe ağlarına değdi ve tabela bir saat sonra değişti: 0-1Golün ardından "" diye düşünmeye başladık... Artık stresli ayaklar gevşemiş, kapanan 'mor menekşeler' açılmak zorunda kalmıştı... Hiç olmazsa son yarım saatte sahaya şenlik gelsin, goller peşi sıra dizilsin diye beklemeye başladık..Dakika 65'i geçince roller değişti... Geriye yaslanıp hızlı forvet elemanlarınaMehmet Yıldız ile başladı... Aslında bu tip festivallerde as-gruplar en son çıkardı ama Sivasspor'un yıldızı hiç öyle asoslist havalarına girmedi, "hallerdeydi...Hızlı gelişen ataktadiyerek koşmaya başladı Tum, topu önüne aldığında geriye vurmak kalmıştı, hiç acımadı: 0-2Dakikalar 80'e gelinceye kadar 5-6 benzer pozisyon daha yakaladı Sivasspor ama gollerdeki kadar becerikli olamadı futbolcular..Öncesinde en-direk vuruş kazandı ev sahibi ekip, bu pozisyonda Murat Sözgelmez topu eliyle kesti gerekçesiyle kırmızı kartı yedi ve penaltı için topun başına İbrahim Şahin geçti... Ve golünü attı: 1-2Bu gol karşılaşmanın da sonucunu belirliyordu... Sivbasspor bu kritik sınavı zor da olsa 3 puanla kapatarak takibini sürdümeye devam etti... Hatta maç fazlası ve 63 puanla liderliği devralmayı başardı... Haftaya sahasında Gençlerbirliği ile karşılacak Sivasspor'da Murat Sözgelmez kırmızı kart cezalısı durumuna düştü...Stat: 19 MayısHakemler: Fırat Aydınusx xx, Kemal Yılmaz xx, Cemal Bingül xHacettepe: Ercüment x, Orhan x, Tolga x, Kulusic xx, Murat Kalkan xx, Zoko x, Adnan x (Dk. 68 Kadir x), Tozo xxx, Selçuk x, Ümit x (Dk. 76 Serkan x), Tambwe x (Dk. 68 İbrahim xx)Sivasspor: Petkoviç xx, Abdullah x, Sedat x, Bilica xxx, Hayrettin xx, Musa xx, Sezer x (Dk. 46 Kamanan xx), İbrahim x, Murat Erdoğan xxx (Dk. 68 Onur xx), Tum xxx (Dk. 81 Murat Sözgelmez x), Mehmet xGoller: Dk. 59 Murat Erdoğan, Dk. 72 Tum (Sivasspor), Dk. 89 İbrahim (penaltıdan) (Hacettepe)Sarı kartlar: Dk. 22 Sezer, Dk. 76 Onur (Sivasspor), Dk. 41 Adnan, Dk. 44 Ümit, Dk. 64 Murat Kalkan (Hacettepe)Kırmızı kart: Dk. 86 Murat Sözgelmez (Sivasspor)