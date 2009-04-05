'Yiğido' liderliği bırakmadı

Turkcell Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmasında Denizlispor, Sivasspor'u konuk etti. Yiğidolar, Beşiktaş teknik direktörü Mustafa Denizli'nin "26. haftada görüşürüz" kehânetini aldıkları 3 puanla boşa çıkartarak liderliklerini 27. hafta taşıdılar.
Sivasspor'u galibiyete Sedat ve Tum'un golleri taşıdı: 0-2
Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın puan kaybetmeye başladığı ve yoğun eleştiriler aldığı dömnemde Mustafa Denizli 26. haftanın sonunda
görüşürüz demişti..
Bu çoklarına göre, Beşiktaş'ın bu hafta liderliği ele geçireceği şeklinde değrlendirildi, aksi yönde de bir açıklama gelmedi...
Ve 26. hafta geldi çattı,
Beşiktaş'ın liderliği alabilmesinin ön-koşulu niteliğindeki maç ise Denizli'de oynandı...
Çünkü hali hazırda lider Sivasspor'du ve Yiğidolar puan kaybetmediği sürece
Beşiktaş kazansa dahi Mustafa Denizli'nin kehaneti gerçekleş(e)meyecekti...
Mustafa Denizli'nin kehanetinin gerçekleşmesi için gözünün içine baktığı takımın da Denizlispor
olması bir hayli ilginçti...
Bülent Uygun ve talebeleri acaba, Denizlilerin gazabından
kurtulabilecek miydi? İlgili haberler
Maçın tüm istatistikleriKonyaspor evinde güldüBursaspor hız kesmediMaçtan dakikalar: Denizlispor-SivassporMaçtan notlar: Denizlispor-Sivasspor
Hemen maç öncesi notlarımızı iskambil kağıtlarını masaının üzerine yerleştiren usta kumarbaz titizliğiyle
ortaya dökelim...
Kimde ne varmış, bu maç nasıl biterse şaşırırmışız, beklentimiz neymiş, maç bitip yazının son laflarını ederken nasıl bir başlığın atılması içimizi rahatlatırmış hep birlikte bakalım... Eşitliği kim sağlayacaktı?Bu maçın beraberlikle bitmesi sürpriz olurdu..
Çünkü iki takım arasında oynanan 7 maçta da beraberlik çıkmadı
... Oynanan 7 maçta Sivasspor 4 kez, Denizlispor 3 kez sahadan galip ayrıldı
Ve İki takım arasında Denizli’de oynanan 2 maçı ev sahibi takım, 1 maçı deplasman takımı kazandı. Genel toplamda eşitliği sağlamak Denizli'ye, Denizli'de eşitliği sağlamak ise Sivas'a düşüyordu...
Süper Lig'de bu sezon en uzun süre gol yememe serisi yakalayan takım Denizlispor
oldu... Ege temsilcisi tam 5 maç
kalesinde gol görmeme başarısı gösterdi...
Denizlispor devre arası transferinin de kaymağını en fazla yiyen takımlardan bir tanesi... Angleov -Bangoura
ikilisi takımlarına 5 gol kazandırırken, 4 de asist yaptılar.
Angelov sakatlığı nedeniyle oynayamadı...Sivassporluların ve Denizlisporluların en çok gol sevinci yaşadıkları zaman aralığı devre başları...
Sivasspor en çok 0-15.dakikalar ile 46-60.dakikalar arasında gol buldu.
Sivasspor bu çeyrek dilimlik zamanlarda 9’ar gol atarken, rakibi Denizlispor’un da en çok gol attığı zaman aralığı 8 golle 0-15.dakikalar arası oldu. Sivasspor'un bu sezon bileği koly kolay bükülmüyor...
Ligin en az yenilen takımı olarak bu unvanı sayıların diliyle de açıklamayı başardılar... 25 maçta sadece 3 kez yenilgi gördüler... Bu 3 yenilgi de deplasmanda alındı...Ve maç başladı...
Üç büyüklerin maç öykülerini yazmaya alışmış parmakların klavyede nasıl bir performans göstereceği aslında biraz da takımların sahada göstereceği performansa bağlıydı... Şampiyonluk adayı Sivas, düşme potasından hızla uzaklaşan Denizli'ye oranla daha istekli başladı maça..
"İstanbul'da Laila, Sivas'ta La ilahe İllallah
" var diyen Bülent Uygun'un öğrencileri Allah ne verdiyse
diyerek başladılar maça!..
Topa daha fazla sahip olan görüntüleri, etkili hücum silahlarını (Mehmet-Kamanan-Tum) topla buluşturma arzularını hakemin ilk düdüğüyle birlikte gözler önüne serdiler...
Hemen ilk beş dakikalık dilimde de Tum ve Kamanan ile gole yaklaşan da onlardı ama sonuç alamadılar...
İki takımın en çok gol attıkları zaman aralığı ilk 15'te gol
gelmemiş olması mücadelenin orta alana yıkılmasının bir nedeniydi aslında...
Şampiyonluğa oynayan bir takım olmanın ağırlığı, pozisyonların da ağır çekim gelişmesine neden
oluyordu sanki...
20'de Mehmet Yıldız'ın kaçırdığı net pozisyon da böyle gelişti aslında... Yıldız'a gelinceye kadar top en az beş duran Sivaslı'nın ayağına değmişti..Slow değil, flow motion!Pozisyonun slow-motion gelişimini,
hızlandırarak aktarıyorum:
Tum sol kanattan ceza sahası içine yerden pas verdi, Mehmet Yıldız penaltı noktası üzerinde şutunu vurdu ama top direğin dibinden auta çıktı.
29'da Sedat'ın attığı kafa golü ile öne geçen Yiğidolar, kullandıkları tekniğin slow değil flow-motion olduğunu da gösterdiler
(Matrix'ten hatırlayalım):0-1... Gol sonrasında gördük ki, baya baya koşuyor Sivaslı futbolcular!
34'de Fatih ile yüklendi Denizli sonuç çıkmadı...
36'da bu kez Bangura yokladı olmadı...37'de
Denizlispor'un berbaerlik sayısı ofsayat takılınca tribünlerin ahları ve vahlarına
tanık olduk...
Derken 40'da bu kez seçilmiş adam
rolü Tum'daydı...
Sivaslıların ağır hareketlerle başlayıp hızlı biten ataklarını (flow-motion) bu kez Tum bitirdi, bu ilk yarının da skoruydu bu aynı zamanda: 0-2..
450 dakikadır gol yemeyen Denizlispor 45 dakikada iki gol yiyerek kapattılar maçın ilk bölümünü...Büyümüş de küçülmüş
İkinci yarıda beklenti, geride olan takımın daha fazla risk alarak oynamasıydı...
Mesut Bakkal da bu beklentileri boşa çıkartmamak için iki hamle yaptı Engin ve Caner'i oyuna aldı...
Sivasspor ise rakibin boşluklarını kollayarak farkı açmanın
hesaplarını yapıyordu muhtemelen ve önemli bir avantajla ikinci 45'e çıktılar...
İkinci yarının ilk 10 dakikalık bölümünde Sivasspor'un rakibini ceza sahasının içerisine doğru sokmama konusunda oldukça başarılı olduğunu, Denizlispor'un da bu nedenle uzaktan şansını denemek zorunda kaldığına tanık olduk...
Konuk ekibin bu halleri büyük takım izleri taşıyordu, kocaman kocaman
takımların oynayacağı rahatlıkla ve güvenle oynjuyorlardı... Sanki büyümüşler de küçülmüşlerdi...
Dakikalar 59'u gösterirken ev sahibi takımın kendisi adına maçın en net pozisyonunu oyuna ikinci yarı başında giren Engin ile değerlendiremedi...
Bu oyuncunun müsait durumda yaptığı kafa vuruşu direğin dibinden
("Hangi direk", "dibi neresi oluyor" gibi sorular gelmesinden korksam da çok severim bu lafı) dışarı çıktı... Dakika yetmiş maç bitmiş!
Oyunun son bölümlerinde Denizlisporlu futbolcuların suratlarında 'çaresiz
' bakışı görmemek imkansızdı... Bu sadece suratlarında değil ayaklarında da vardı...
Sivas'ın direncini kırmak bir yana konuk takım akıllı oynayarak rakibinin yorulmasını da sağlıyordu...
Hızlı gelişen ataklarla farkı açmak isteyen bir hale gelmişti ki Sivas, artık şunu söylemek çok zor değildi Denizlispor için: Dakika yetmiş maç bitmiş
Bu sonucun ardından şampiyonluk yolunda bir zorlu maçı daha geride bırakan Sivasspor puanını 53'e yükseltirken, Denizlispor 29 puanda kaldı. DENİZLİSPOR: 0 - SİVASSPOR: 2Stat:
Atatürk Hakemler:
Selçuk Dereli, Ekrem Kan, Aleks Taşçıoğlu Denizlispor:
Özden, Şener, Couto, Çağlar, Santos, Bangoura, Berberoviç, Emin, Fatih, Güray, Roberts Sivasspor:
Petkoviç, Sylla, Sedat, Da Silva, Murat Sözgelmez, Musa, İbrahim, Murat Erdoğan, Herve Tum, Kamanan, Mehmet Yıldız Goller:
Dk. 30 Sedat, Dk. 39 Herve Tum (Sivasspor) Sarı Kart:
Dk. 45 1 Herve Tum (Sivasspor) Şener (ilk yarının bitiminde) (Denizlispor)