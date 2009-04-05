'Yiğido' liderliği bırakmadı

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Maçın tüm istatistikleri

Konyaspor evinde güldü

Bursaspor hız kesmedi

Maçtan dakikalar: Denizlispor-Sivasspor

Maçtan notlar: Denizlispor-Sivasspor

Eşitliği kim sağlayacaktı?

Ve maç başladı...

Slow değil, flow motion!

Büyümüş de küçülmüş

Dakika yetmiş maç bitmiş!

Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın puan kaybetmeye başladığı ve yoğun eleştiriler aldığı dömnemdegörüşürüz demişti..Bu çoklarına göre, Beşiktaş'ın bu hafta liderliği ele geçireceği şeklinde değrlendirildi, aksi yönde de bir açıklama gelmedi...Beşiktaş'ın liderliği alabilmesinin ön-koşulu niteliğindeki maç ise Denizli'de oynandı...Çünkü hali hazırdaBeşiktaş kazansa dahi Mustafa Denizli'nin kehaneti gerçekleş(e)meyecekti...Mustafa Denizli'nin kehanetinin gerçekleşmesi içinolması bir hayli ilginçti...Bülent Uygun ve talebeleri acaba,kurtulabilecek miydi?Hemen maç öncesi notlarımızıortaya dökelim...Kimde ne varmış, bu maç nasıl biterse şaşırırmışız, beklentimiz neymiş, maç bitip yazının son laflarını ederken nasıl bir başlığın atılması içimizi rahatlatırmış hep birlikte bakalım...Çünkü iki takım arasında oynanan... Oynanan 7 maçta Sivasspor 4 kez, Denizlispor 3 kez sahadan galip ayrıldıVe İki takım arasında Denizli’de oynanan 2 maçı ev sahibi takım, 1 maçı deplasman takımı kazandı.Süper Lig'de bu sezonoldu... Ege temsilcisi tamkalesinde gol görmeme başarısı gösterdi...Denizlispor devre arası transferinin de kaymağını en fazla yiyen takımlardan bir tanesi...ikilisi takımlarına 5 gol kazandırırken, 4 de asist yaptılar.Angelov sakatlığı nedeniyle oynayamadı...Sivasspor en çok 0-15.dakikalar ile 46-60.dakikalar arasında gol buldu.Sivasspor bu çeyrek dilimlik zamanlarda 9’ar gol atarken, rakibi Denizlispor’un da en çok gol attığı zaman aralığı 8 golle 0-15.dakikalar arası oldu.Ligin en az yenilen takımı olarak bu unvanı sayıların diliyle de açıklamayı başardılar... 25 maçta sadece 3 kez yenilgi gördüler... Bu 3 yenilgi de deplasmanda alındı...Üç büyüklerin maç öykülerini yazmaya alışmış parmakların klavyede nasıl bir performans göstereceği aslında biraz da takımların sahada göstereceği performansa bağlıydı... Şampiyonluk adayı Sivas, düşme potasından hızla uzaklaşan Denizli'ye oranla daha istekli başladı maça.." var diyen Bülent Uygun'un öğrencileridiyerek başladılar maça!..Topa daha fazla sahip olan görüntüleri, etkili hücum silahlarını (Mehmet-Kamanan-Tum) topla buluşturma arzularını hakemin ilk düdüğüyle birlikte gözler önüne serdiler...Hemen ilk beş dakikalık dilimde de Tum ve Kamanan ile gole yaklaşan da onlardı ama sonuç alamadılar...İki takımın en çok gol attıkları zaman aralığıgelmemiş olması mücadelenin orta alana yıkılmasının bir nedeniydi aslında...Şampiyonluğa oynayan bir takım olmanın ağırlığı, pozisyonların daoluyordu sanki...20'de Mehmet Yıldız'ın kaçırdığı net pozisyon da böyle gelişti aslında... Yıldız'a gelinceye kadar top en az beş duran Sivaslı'nın ayağına değmişti..hızlandırarak aktarıyorum:Tum sol kanattan ceza sahası içine yerden pas verdi, Mehmet Yıldız penaltı noktası üzerinde şutunu vurdu ama top direğin dibinden auta çıktı.29'da Sedat'ın attığı kafa golü ile öne geçen Yiğidolar, kullandıkları tekniğin slow değil(Matrix'ten hatırlayalım):0-1... Gol sonrasında gördük ki, baya baya koşuyor Sivaslı futbolcular!34'de Fatih ile yüklendi Denizli sonuç çıkmadı...36'da bu kez Bangura yokladı olmadı...Denizlispor'un berbaerlik sayısı ofsayat takılınca tribünlerintanık olduk...Derken 40'da bu kezrolü Tum'daydıSivaslıların ağır hareketlerle başlayıp hızlı biten ataklarını (flow-motion) bu kez Tum bitirdi, bu ilk yarının da skoruydu450 dakikadır gol yemeyen Denizlispor 45 dakikada iki gol yiyerek kapattılar maçın ilk bölümünü...İkinci yarıda beklenti, geride olan takımın daha fazla risk alarak oynamasıydı...Mesut Bakkal da bu beklentileri boşa çıkartmamak için iki hamle yaptı Engin ve Caner'i oyuna aldı...Sivasspor ise rakibin boşluklarınıhesaplarını yapıyordu muhtemelen ve önemli bir avantajla ikinci 45'e çıktılar...İkinci yarının ilk 10 dakikalık bölümünde Sivasspor'un rakibini ceza sahasının içerisine doğru sokmama konusunda oldukça başarılı olduğunu, Denizlispor'un da bu nedenle uzaktan şansını denemek zorunda kaldığına tanık olduk...Konuk ekibin bu halleri büyük takım izleri taşıyordu,takımların oynayacağı rahatlıkla ve güvenle oynjuyorlardı...Dakikalar 59'u gösterirken ev sahibi takımın kendisi adına maçın en net pozisyonunu oyuna ikinci yarı başında giren Engin ile değerlendiremedi...Bu oyuncunun müsait durumda yaptığı kafa vuruşu("Hangi direk", "dibi neresi oluyor" gibi sorular gelmesinden korksam da çok severim bu lafı) dışarı çıktı...Oyunun son bölümlerinde Denizlisporlu futbolcuların suratlarında '' bakışı görmemek imkansızdı... Bu sadece suratlarında değil ayaklarında da vardı...Sivas'ın direncini kırmak bir yana konuk takım akıllı oynayarak rakibinin yorulmasını da sağlıyordu...Hızlı gelişen ataklarla farkı açmak isteyen bir hale gelmişti ki Sivas, artık şunu söylemek çok zor değildi Denizlispor için:Bu sonucun ardından şampiyonluk yolunda bir zorlu maçı daha geride bırakan Sivasspor puanını 53'e yükseltirken, Denizlispor 29 puanda kaldı.AtatürkSelçuk Dereli, Ekrem Kan, Aleks TaşçıoğluÖzden, Şener, Couto, Çağlar, Santos, Bangoura, Berberoviç, Emin, Fatih, Güray, RobertsPetkoviç, Sylla, Sedat, Da Silva, Murat Sözgelmez, Musa, İbrahim, Murat Erdoğan, Herve Tum, Kamanan, Mehmet YıldızDk. 30 Sedat, Dk. 39 Herve Tum (Sivasspor)Dk. 45 1 Herve Tum (Sivasspor) Şener (ilk yarının bitiminde) (Denizlispor)