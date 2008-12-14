'Yiğido' 84 gün sonra lider



Turkcell Süper Lig'de sahasında Hacettepe'yi yenerek puanını 31'e çıkaran ve Trabzonspor'un Bursaspor'a yenilmesi üzerine, averajla liderlik koltuğuna oturan Sivasspor, böylece liderlik koltuğunu 84 gün sonra tekrar eline geçirmeyi başardı.



Bu sezon ilk kez 3. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan ve 4. haftada koltuğu kaptıran Sivasspor, böylece liderlik koltuğunu 84 gün sonra yeniden devraldı.



Zirve yarışındaki iddiasını sürdüren kırmızı- beyazlı ekipte, Trabzonspor'un da Bursaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olması üzerine averajla liderlik koltuğuna oturmanın sevinci yaşanıyor.





Bu sezonun 3. haftasında, 14 Eylül 2008'de iç sahada Bursaspor'u 3-1 yenerek Beşiktaş, Gaziantepspor ve Trabzonspor'un averajla önünde 7 puanla liderlik koltuğuna oturan Sivasspor, 4. haftada Eskişehirspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği Beşiktaş'a kaptırmıştı.



İÇ SAHADAKİ GALİBİYET SERİSİNİ 7'YE ÇIKARDI



Bu sezonun ilk haftasında iç sahada Kayserispor ile berabere kalan ve daha sonra sahasında yaptığı Bursaspor, Fenerbahçe, Ankaragücü, Denizlispor, Gaziantepspor ve Konyaspor karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan Sivasspor, Ankara ekibini de yenerek sahasındaki galibiyet serisine bir yenisini daha ekledi.



Kayserispor beraberliğinin ardından yaptığı 7 iç saha maçını da kazanarak iyi bir seri yakalayan Sivasspor, iç sahada ligin en başarılı takımı konumunda bulunuyor. Ligde sahasında en son geçen sezonun 33. haftasında Galatasaray'a 5-3 mağlup olan Sivasspor, tam 223 gündür 4 Eylül Stadyumu'nda yenilgi yüzü görmüyor.



TUM, GOL SAYISINI 3'E ÇIKARDI



Sivasspor'un Kamerunlu golcüsü Herve Germain Tum, Hacettepe karşısında attığı 2 golle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. En son, bu sezonun 3. haftasında Bursaspor'u 3-1 yendikleri maçta 1 gole imza atan Tum, Hacettepe filelerini de 2 kez havalandırarak uzun bir aradan sonra gol sevinci yaşadı.





Sivasspor'un gol yollarındaki en önemli silahlarından biri olan Tum, Hacettepe'ye attığı 2 golle, gol sayısını 3'e yükseltti.





PETKOVİÇ 433 DAKİKA SONRA GOL YEDİ



Sivasspor, 4 maç aradan sonra kalesinde gol gördü. Konyaspor, Trabzonspor, Gaziantepspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarında kalesini gole kapatan Avustralyalı kaleci Michael Petkoviç, Hacettepe'nin 43. dakikada penaltıdan Sandro Da Silva ile attığı gole engel olamayarak tam 433 dakika sonra kalesinde gol gördü.



Petkoviç, en son 10. haftada 2-1 yenildikleri Antalyaspor maçının 70. dakikasında Orhan Ak'ın attığı gole engel olmamıştı.

