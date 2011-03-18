YİBO'luların 'doymuyoruz' isyanı TBMM raporunda







Hülya Karabağlı T24/ ANKARA

Yatılı İlköğretim Bölge Okulları'nda (YİBO), 'doymuyoruz', 'ısınamıyoruz' diyen çocukların isyanı TBMM Raporuna girdi. CHP Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemur T24'e, "YİBO'larda okuyan çocukların önemli bölümü doymadıklarından, ısınamadıklarından yakınmışlardı. Çocuklarımızın bu feryatlarını rapora koyduk" dedi.

Gitmedikleri yer kalmadı

TBMM İnsan Hakları bünyesinde kurulan Çocuk Yuvaları, Yetiştirme Yurtları, Çocuk ve Gençlik Merkezleri ile Yatılı İlköğretim Bölge Okullarını İnceleme Alt Komisyonu, Çanakkale, Tekirdağ, Mersin ve Diyarbakır'da yerinde yapılan incelemelerini, tespit ve tavsiyeleri Genel İnceleme Raporu yaptı. Komisyon üyesi CHP'li Ertemur, "YİBO'larla ilgili yaptığımız tespitlere yer vermeden tavsiyelerde bulunamayız. Bu nedenle çocuklarımızın içinde bulundukları durum ve yapılması gerekenlerle ilgili değerlendirmeleri raporda yer verdik" dedi. Rapordan çarpıcı bölümler şöyle:

AÇIK BÜFE SİSTEMİ: Çocukların şikâyetleri arasında temel yaşam gereksinimlerinin de yer alması (sıcak bir yerde barınma ve yeterli miktarda yiyeceğin sunulması) YİBO bütçesinin doğru kullanılmadığını göstermektedir. Dolayısıyla bu kuruluşların iyi yönetilmesi ve denetlenmesi hususlarında bir takım zaaflar olduğu söylenebilir. Bununla beraber komisyonumuzun öğrenciler için karşılanan üç öğün yemek iaşe bedelinin (4 lira 20 kuruş) oldukça düşük olduğu tespitinin ardından söz konusu bedelin artırılmasının yerinde olacağı önerisini takiben açık büfe kahvaltılı sisteminin getirilmesi ile ara öğün uygulamasına geçilmiş olması memnuniyetle karşılanmıştır.



KADERLERİYLE BAŞBAŞA: YİBO'lar sadece okul binası olarak düşünülmemeli, sportif ve sanatsal ihtiyaçlara da cevap verebilecek bir eğitim kompleksi olacak şekilde inşa edilmelidir. YİBO'ların bulundukları yerlerde 'gözden uzak kendi kaderleriyle başbaşa bırakılmışlık içinde olduğu 'söylenebilir. Çoğu okulda spor denilince ilk akla gelen futbol oynama alanı bile yok denecek durumdadır.

KÜÇÜK MEKÂNLARA TAŞINMALI: İnceleme yapılan illerde göze çarpan en büyük sorun YİBO'ların mevcut kapasitelerinin altında hizmet veriyor olmaları. Daha küçük mekânlara taşınması veya birleştirilmesi, yerlerine kız çocuklarının okullaşmasını da artıracak veya okullardaki kalabalıklığı azaltacak farklı tipteki eğitim kurumlarının açılması seçeneğini de düşünülmelidir.



