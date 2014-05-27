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YHT'den kablo hırsızlığına tutuklama

YHT hattından sinyalizasyon ve haberleşme kablosu çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı, 4 kişi gözaltına alındı

27 Mayıs 2014 10:08

Bilecik'te yüksek hızlı tren hattından sinyalizasyon ve haberleşme kablosu çaldığı iddia edilen 2 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Sakarya'da ise hattan kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Bilecik merkeze bağlı Vezirhan beldesinde YHT hattından sinyalizasyon ve haberleşme kablosu çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, farklı tarihlerde YHT hattı üzerinde bulunan 21'inci tünel bölgesinde Kuyubaşı mevkisinden 200 metre, Bozüyük ilçesindeki 35'inci tünel bölgesinden 30 metre ve Vezirhan bölgesindeki 16. ve 17'nci tünel arasından 300 metre sinyalizasyon kablosu ile haberleşme ve enerji nakil kablosunun çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Jandarmanın yaptığı inceleme sonucunda, kabloları kestiği tespit edilen F.I. ve L.Y, içerisinde 300 metre sinyalizasyon kablosu bulunan kamyonetle Vezirhan beldesinde yakalandı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen F.I. ve L.Y, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bozüyük ve Pazaryeri ilçesinde hırsızlık olayına karışan şüpheliler S.E. ve A.E, daha önce yapılan operasyonlarda yakalanmıştı.

YHT hattından kesilen 530 metrelik sinyalizasyon ve haberleşme kablosunun değerinin, 15 bin lira civarında olduğu bildirildi.


Sakarya'da 4 gözaltı


Sakarya'da ise kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. YHT hatlarındaki kablo hırsızlığının artması üzerine, Sapanca Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 3 motorize ve 20 kişilik özel ekip oluşturarak çalışma başlattı.

Hat güzergahında yakın esnaf ve diğer vatandaşlarla görüşen ekipler, şüpheli bir durumla karşılaşmaları halinde kendileriyle iletişime geçmelerini istedi. Söz konusu çalışmalar kapsamında dün kablo hırsızlığı yapıldığı yönünde bilgi üzerine şüphelileri takip eden ekipler, 3 hırsızlık zanlısı ile çalınan kabloları satın alan bir hurdacıyı gözaltına aldı.

Yaklaşık 500 metre sinyalizasyon ve haberleşme kablosu çaldığı belirlenen şüpheliler, Hasan G. (26), Çetin T. (45), C.T. (15) ile çalıntı eşyaları satın alan Yahya B'yi (55) gözaltına aldı.

Aynı bölgeden yaklaşık 10 gün önce de 2 bin metre kablo çaldıkları tespit edilen şüphelilerin, fark edilmemek için YHT hattında çalışanların iş elbiselerine benzer kıyafetler giydikleri öğrenildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, İlçe Emniyet Müdürlüğünce bu güne kadar kablo hırsızlığı yapan 24 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.


Bakan: Şoke olduk


Dün yapılan açıklamada YHT hattına son 2 haftada 200'ün üzerinde sabotaj yapıldığı belirtilmiş ve bu nedenle hattın açılışının ertelendiği duyurulmuştu.

Ulaştıma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, dün NTV'ye yaptığı açıklamada bunun gibi hızsızlık olaylarının daha önce de yaşandığını ancak son haftalarda yaşanan olayların kendilerini 'şoke' ettiğini ifade etmişti.

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