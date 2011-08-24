-YHT'de şampiyon Gençlerbirliği KONYA (A.A) - 24.08.2011 - Yüksek Hızlı Tren (YHT) Futbol Turnuvası'nın finalinde Gençlerbirliği, Konyaspor'u 2-0 yendi. Bu sonuçla Gençlerbirliği ilk kez düzenlenen YHT Futbol Turnuvası'nda kupayı kazanan taraf oldu. 14. dakikada Gençlerbirliği'nin sağdan kullandığı köşe atışında, kale önünde topa iyi yükselen Curri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. 20. dakikada köşe atışından gelen topa penaltı noktasında iyi yükselen Erdinç'in kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı. 40. dakikada Robak'ın sağ çaprazdan şutunu kaleci kornere çeldi. 45. dakikada Selim'in ceza sahasında topa elle müdahalesi sonrası maçın orta hakemi penaltı noktasını gösterdi. Yasin'in penaltı atışında, kaleci Pawelek topu çıkardı. İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip Gençlerbirliği, 52. dakikada golü buldu. Azofeifa'nın defansın arkasına derinlemesine pasında topla buluşan Oktay, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 80. dakikada Konyaspor defansından Kere'nin müdahalesinde maçın orta hakemi ikinci kez penaltıya hükmetti. Topun başına geçen Hurşut, takımını 2-0 öne geçirdi. Karşılaşma 2-0 sona erdi.