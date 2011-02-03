-YHT'DE KAVGA RÖTARI ESKİŞEHİR (A.A) - 03.02.2011 - Eskişehir-Ankara seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) içinde çıkan kavgada bir kişi darbedildi. Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Ankara seferini yapan YHT'de yolcu olarak bulunan V.İ. (48) adlı kadınla R.A. (31) adlı erkek arasında ''Cep telefonuyla yüksek sesle konuşma'' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmaya Y.Y. (48) ve M.K. da (23) katılınca olay kavgaya dönüştü ve R.A. darbedilerek hafif yaralandı. Bunun üzerine hareket eden tren yeniden gara döndü ve 25 dakika rötar yaptı. R.A. kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Kavgaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.