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YHT yol bakım aracını iki kez soyan şüpheliler tutuklandı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, Yüksek Hızlı Tren yolu bakım aracından yaklaşık 20 bin lira değerindeki bakır malzemeleri çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı

01 Mart 2018 18:23

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Pamukova ilçesinde, Yüksek Hızlı Tren yolu bakım aracından yaklaşık 20 bin lira değerindeki bakır malzemeleri çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin bir gün önce de aynı aracı soydukları ortaya çıktı.
Pamukova\'dan geçen yüksek hızlı tren yolunun bakım aracına 2 kişinin girdiği ihbarını alan Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracın camının kırık olduğunu gördü. Jandarma ekipleri, çevrede inceleme yaparken çuvalla kaçmaya çalışan 2 kişinin peşine düştü. İçerisinde hızlı tren yolu bakımında kullanılan yaklaşık 20 bin lira değerindeki bakır malzemenin bulunduğu çuvalı yol kenarındaki su kanalına atan 2 kişi kısa süre sonra yakalandı. Gözaltına alınarak Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürülen Oğuzhan Iskara (22) ve Hakan Bozan\'ın (25) bir gün önce de aynı araca girerek çaldıkları malzemeyi hurdacıya sattıkları ortaya çıktı.
2 şüphelinin geçen hafta Pamukova\'da hırsızlık yaptıkları evden çıkarken polis tarafından suçüstü yakalandıkları ve mahkemece serbest bırakıldıkları belirlendi. Hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları bulunan Oğuzhan Iskara ve Hakan Bozan jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. TCDD yetkilileri yol bakım çalışmalarında önemli olduğu belirtilen malzemeleri jandarmadan teslim aldı.

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