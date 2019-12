-YHT ÜCRETLERİNE ZAM YOK ANKARA (A.A) - 31.12.2010 - Ankara-Eskişehir arasında hizmet veren yüksek hızlı trenlerin ücret tarifesinde yeni yılda herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği bildirildi. TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ankara-Eskişehir arasında 13 Mart 2009 tarihinde hizmete giren ve bugüne kadar 2 milyon 850 bin yolcu taşıyan yüksek hızlı trenlerin, yeni yılda da aynı fiyata yolcu taşıyacakları kaydedildi. Artan yolcu talebiyle Ankara-Eskişehir arasında saat başı seferlerine başlayan, her yaştan ve her kesimden taşıdığı yolcularla kentlerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini sağlayan yüksek hızlı trenlerin ücret tarifesinde yeni yılda her hangi bir değişikliğe gidilmediği, bunun yanında bölgesel yolcu trenlerinin bir kısmında da indirime gidildiği belirtildi. Açıklamada, ''Ancak, 15 Kasım 2008 tarihinden bugüne kadar her hangi bir ücret artışı yapılmayan anahat ve bölgesel trenlerde; girdi fiyatlarında meydana gelen artışlar nedeniyle zorunlu olarak, 15 Ocak 2011 tarihinden itibaren ortalama yüzde 7 oranında ücret ayarlaması yapılmıştır'' denildi.