-YHT sefer sayıları azaltıldı ANKARA (A.A) - 08.02.2012 - Ankara-Konya-Ankara arasında işletilen Yüksek Hızlı Trenlerin saat ve sefer sayılarında yeni düzenleme yapıldı. TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, ağır kış şartları nedeniyle yapılan ve yarından (9 Şubat 2012) itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye göre, sefer sayıları azaltılırken, saatlerinde değişiklik yapıldığı bildirildi. Buna göre; YHT seferlerinin saatleri şöyle, YHT'lerin Ankara'dan hareket saatleri; - 07.00 Sincan ve Polatlı duruşlu, - 10.00 Sincan ve Polatlı duruşlu, - 14.30 Sincan duruşlu, - 18.30 Sincan ve Polatlı duruşlu, - 21.15 Sincan duruşlu, YHT'lerin Konya’dan hareket saatleri; - 07.00 Polatlı ve Sincan duruşlu, - 10.00 Polatlı ve Sincan duruşlu, - 14.30 Sincan duruşlu, - 18.30 Polatlı ve Sincan duruşlu, - 21.00 Sincan duruşlu, Konya-Karaman-Konya arasındaki DMU seti ve Selçuk Ekspresi ile verilen YHT bağlantı saatleri de yeniden düzenlendi. Yeni uygulamaya göre Karaman'dan YHT bağlantılı DMU setlerinin hareket saatleri 05.40 ve 17.00, Selçuk Ekspresinin hareket saati 07.55, Konya'dan YHT bağlantılı DMU setlerinin hareket saatleri 09.15 ve 20.45, Selçuk Ekspresinin hareket saati 17.00 olacak. İptal edilen seferlere bilet alan yolcuların seyahatleri, talepleri halinde sonraki tren seferleri ile gerçekleştirilecek. Seyahatten vazgeçen yolcuların bilet ücretleri ise kesintisiz olarak iade edilecek.