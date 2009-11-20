YHT kazasının nedeni 'makinist inisiyatif'i

T24 - TCDD'den, Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) bazı vagonlarının Eskişehir'in Hasanbey mevkiinde raydan çıkmasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Sürücünün treni bilgisayarlı otomatik sistemden çıkararak kendi inisiyatifi doğrultusunda 30 kilometre hız yerine makasa 107 kilometre hızla girmesi nedeniyle olay meydana gelmiştir" denildi.



YHT, 13 Kasım Cuma günü Eskişehir'de Hasanbey mevkinde raydan çıkmıştı.



TCDD'nin açıklaması şöyle:



"YHT'nin 'kara kutusu' başta olmak üzere tüm teknik veri kayıtları üzerinde, YHT hattının açılışından önce de TCDD ile birlikte bu hattın işletimi konusunda birlikte çalıştığımız 5 üniversitenin öğretim üyelerinden müteşekkil 'YHT Hattının İşletme ve Performansını İzleme ve Değerlendirme Komisyonunun' ve TÜV-SÜD'ün (Uluslararası bağımsız denetleme ve sertifikasyon kuruluşu) raporlarında, sürücünün treni bilgisayarlı otomatik sistemden çıkararak kendi inisiyatifi doğrultusunda 30 kilometre hız yerine makasa 107 kilometre hızla girmesi nedeniyle olayın meydana geldiği açıklanmıştır.



Ayrıca Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili incelemelerini sürdürmektedir.



Bilindiği üzere, hızlı tren konusunda yurtdışı ve yurtiçinde sürekli eğitim gören ve kuruluşumuzun göz bebeği olan makinistlerimizin, olaydaki konumlarını araştırmak da kurumsal sorumluluğumuz içindedir."



Açıklamada, soruşturmanın ve detay incelemelerinin tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.



YHT'nin ABD'li konukları



Bu arada, ABD'nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey ve eşi, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Eskişehir'e geldi.



Jeffrey, Eskişehir Valisi Mehmet Kılıçlar'ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, YHT ile 1.5 saatte Ankara'dan Eskişehir'e geldiklerini söyledi. Konuk Büyükelçi, hızlı tren teknolojisini beğendiğini kaydetti.



Hızlı tren tekniğinin Türkiye'deki demir yollarının tamamında yoğunlaştırılmasını ümit ettiğini ifade eden Jeffrey, Eskişehir'de bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.



Vali Kılıçlar da Eskişehir'in Türkiye'nin önemli ve güzel kentlerinden biri olduğunu anlatarak, Hükümetin hızlı tren ağının gelişimi için çalışmalar yürüttüğünü, İstanbul hattındaki çalışmaların 2011'de bitirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.