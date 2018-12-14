YHT kazasında ölen makinist Hulusi Böler, Tokat'ta toprağa verildi

Halil İbrahim YEL/PAZAR (Tokat) (DHA) - ANKARA\'da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasında yaşamını yitiren 3 makinistten Hulusi Böler (34), memleketi Tokat\'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara- Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin dün sabah karıştığı kazada yaşamını yitiren makinistlerden Hulusi Böler\'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Tokat\'ın Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesine getirildi. Evli, 2 çocuk babası olan ve 11 yıldır TCDD\'de makinist olarak görev yapan Böler için beldedeki Abdulhandani Mezarlığı\'nda cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Turhal Kaymakamı Ahmet Suheyl Üçer, İl Emniyet Müdürü Göksal Topaloğlu, Üzümören Belediye Başkanı İsmail Karataş, babası Hasan Böler, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Böler\'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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