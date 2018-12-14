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YHT kazasında ölen makinist Adem Yaşar, Çankırı'da toprağa verildi

Ethem YENİGÜRBÜZ/ ŞABANÖZÜ, (Çankırı) (DHA)- ANKARA- Konya seferini yaparken Yenimahalle Marşandiz İstasyonu’nda meydana kazada hayatını kaybeden yüksek hızlı trenin makinistlerinden Adem Yaşar, doğum yeri olan Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde gözyaşları ar

14 Aralık 2018 18:27

Ethem YENİGÜRBÜZ/ ŞABANÖZÜ, (Çankırı) (DHA)- ANKARA- Konya seferini yaparken Yenimahalle Marşandiz İstasyonu’nda meydana kazada hayatını kaybeden yüksek hızlı trenin makinistlerinden Adem Yaşar, doğum yeri olan Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Şabanözü Merkez Camii’nde cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazına Ak Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu, DDY Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Uygun, 2. Bölge Müdürü Mahmut Yetkin, daire başkanları, baba Sezai, anne Selime, kardeşi Yasin Yaşar ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nde çalışan eşi Hacer Yaşar, çocukları Selim (4) ve Timur (9) ile yakınları ve binlerce kişi katıldı. Adem Yaşar\'ın  cenazesi ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında Şabanözü İlçe Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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