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YHT kazasında ölen Arif Kahan Ertik, Gelibolu'da toprağa verilecek

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ANKARA'da meydana gelen yüksek hızlı tren kazasında yaşamını yitiren Arif Kahan Ertik (48), yarın memleketi Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak

14 Aralık 2018 19:36

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ANKARA\'da meydana gelen yüksek hızlı tren kazasında yaşamını yitiren Arif Kahan Ertik (48), yarın memleketi Çanakkale\'nin Gelibolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak. 
Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin yol kontrolünde görevli kılavuz tren ile kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 9 kişiden Arif Kahan Ertik\'in, cenazesi bugün akşam saatlerinde Çanakkale\'nin Gelibolu ilçesine getirilecek. Evli ve bir çocuk babası Ertik\'in cenazesi, yarın Gelibolu ilçesinde Gazi Süleyman Paşa Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Arif Kahan Ertik\'in, Almanya Ticaret Bakanlığı Türkiye temsilciliğinde çalıştığı çalıştığı öğrenildi.  

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