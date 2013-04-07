YHT ile İstanbul-Ankara 3 saate inecek, 10 dakikada bir sefer olacak

Türkiye’yi sarmaya başlayan Yüksek Hızlı Tren’de (YHT) sıradaki hedef Ankara-İstanbul hattı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yetiştirilecek Ankara-İstanbul hattı ile iki kent arasındaki yolculuk 3 saate inecek. İzmir’in hızlı seferlere dahil olmasının ardından Eskişehir-Antalya, Erzincan-Trabzon, Bursa-Bandırma-Balıkesir-İzmir, Sivas-Erzincan-Kars arasında hızlı trenler çalışmaya başlayacak, YHT, Diyarbakır’a kadar genişleyecek. TCDD, kent içinde de raylı sistemi cazibe merkezi haline getirecek.

Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya’dan sonra Eskişehir-Konya YHT hattının açılmasıyla yaklaşık bin kilometrelik bir mesafede Türkiye’nin ilk YHT ringi oluşturuldu. Hızlı trende bundan sonraki hedef İstanbul olacak. 29 Ekim’de açılması beklenen Ankara-İstanbul hızlı tren hattına uçaktan daha sık sefer konulacak. İstanbul’a 10-15 dakikada bir hızlı tren kalkacak.



İzmir ve bütün Türkiye



Altyapısının yüzde 95’i tamamlanan hattın, sinyalizasyon işleminin bitmesinin ardından yapılacak denemelerden sonra açılacağı belirtildi. Hattın hizmete girmesiyle Ankara-İstanbul arası yol 3 saate kadar inecek.

Hızlı trende daha sonraki hedef ise Bursa, İzmir ve Sivas. Bu hatlarla Türkiye’nin 15 büyük vilayeti birbirine bağlanmış olacak. Hızlı tren, Türkiye’nin yarısı kadar bir nüfusu kapsayacak. Hızlı tren, normalde 14 saat olan Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 3,5 saate indirecek. Toplam 624 kilometre uzunluğunda olan ve üç etap halinde yapılacak projenin toplam maliyeti 4 milyar lirayı bulacak.

Ankara-İstanbul 3 saat, Ankara-Bursa 2 saat 15 dakika, Bursa-Bilecik 35 dakika, Bursa-Eskişehir 1 saat, Bursa-İstanbul 2 saat 15 dakika, Bursa-Konya 2 saat 20 dakika, Bursa-Sivas 4 saat, Ankara-Sivas 2 saat 50 dakika, İstanbul-Sivas 5 saate, Ankara-İzmir 3 saat 30 dakika, Ankara-Afyonkarahisar 1 saat 30 dakika olacak.



Diyarbakır’a kadar genişleyecek



Türkiye, YHT teknolojisine sahip 6. Avrupa, 8. dünya ülkesi haline geldi. 24 Ağustos 2011’de hizmete açılan Ankara-Konya Hızlı Treni 2,5 milyon km. yol yaptı ve 2,2 milyondan fazla yolcuya ulaştı. Ankara-Eskişehir hattında 13 Mart 2009’da hizteme giren YHT ise 6,5 milyon km. yolda 7,5 milyon yolcu taşıdı. Gectiğimiz günlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı açılışla hizmete giren Eskişehir-Konya hızlı treni, 7,5 saatlik yolu 2 saate indiriyor. Eskişehir-Konya YHT seferlerine, Bursa otobüs bağlantısı da sağlanıyor. Otobüsle 8 saat olan Konya-Bursa seyahat süresi, YHT-otobüs bağlantısıyla yaklaşık 4 saate düşüyor. 2023’e kadar Eskişehir-Antalya, Erzincan-Trabzon, Bursa-Bandırma-Balıkesir-İzmir, Sivas-Erzincan-Kars arasında hızlı trenler çalışmaya başlayacak. Bu bağlantılar, Diyarbakır’a kadar genişleyecek. Yıl sonuna kadar Konya ile İstanbul da birbirine bağlanacak.