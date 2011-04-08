-YGS'YE ÖSYM ÖNÜNDE PROTESTO ANKARA (A.A) - 08.04.2011 - Halkın Kurtuluş Partisi üyesi bir grup, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile ilgili iddialar nedeniyle ÖSYM önünde eylem yaptı. ÖSYM'nin önünde toplanan bir grup parti üyesi YGS'de uygulandığı iddia edilen şifreleme tekniğini protesto etti. ''Gelecek hırsızı ÖSYM'' yazılı pankart taşıyan eylemciler, ''Şifreli, kopyalı sınavlara son'', ''Emek hırsızı ÖSYM'' şeklinde slogan attı. Grup adına yapılan basın açıklamasında, YGS'de uygulandığı iddia edilen şifrelemenin ''tesadüf değil hırsızlık'' olduğu ileri sürüldü. Üzerinde ''Emek hırsızı ÖSYM'' yazılı siyah çelengi ÖSYM'nin kapısına bırakan eylemciler, ellerindeki kalemleri kırarak Merkez'in bahçesine attılar. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylem olaysız sona erdi. -CHP'Lİ GENÇLERDEN SUÇ DUYURUSU- CHP Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile ilgili iddialar nedeniyle suç duyurusunda bulundu. CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Akay, suç duyurusunda bulunmak için geldikleri adliye önünde basın açıklaması yaptı. YGS'de soruların şifrelerinin bulunduğunu ve bundan belli kesimlerin haberdar olduğunu ileri süren Akay, ''Daha memur adaylarının gözyaşları kurumamışken, bugün de üniversite sınavındaki skandal gençlerimize ve ailelerine şok yaşattı'' dedi. ÖSYM yetkililerinin açıklamalarının skandalın üstünü kapatma çalışması olduğunu ve öğrencilerle ailelerinin açıklamalardan tatmin olmadığını iddia eden Akay, sınavın iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Akay ve beraberindekiler, açıklamanın ardından suç duyurusu dilekçelerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.