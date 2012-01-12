YGS'ye başvurular yarın sona eriyor

T24 - Üniversiteye girişte uygulanan birinci aşama sınavı Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başvurular, yarın sona erecek.





Adaylar 2012-ÖSYS Kılavuzu ile aday başvuru formuna, ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden ulaşabilecek.





Adaylar isterlerse örnek kılavuzları başvuru merkezlerinde inceleyebilecek. Kılavuzda, başvuru işlemleri, puanların hesaplanması, sınavların uygulanması, üniversiteye girişte ikinci aşama sınavı olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer alıyor.





2012-2013 öğretim yılında yükseköğretimin tüm lisans ve ön lisans (sınavsız geçiş dahil) programlarında öğrenim görmek isteyen adaylar 2012-ÖSYS'ye başvuracak. Van'da öğrenim gören, ancak deprem nedeniyle öğretime devam edilemediği için diğer ortaöğretim kurumlarına nakledilen ve 2012-ÖSYS'ye başvurmak isteyen son sınıf öğrencileri öğrenime devam ettikleri ortaöğretim kurumunda başvurularını yapabilecekler.





Öğrenime devam ettikleri okullarının başvuru merkezi olmaması durumunda ise bu öğrenciler okul müdürlükleri tarafından en yakın başvuru merkezine yönlendirilecek. ÖSYS'ye 2011-2012 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açıköğretim lisesi) son sınıfında okumakta olan öğrenciler, ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar, ortaöğretim kurumlarının dışarıdan bitirme sınavlarına girenler, ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar, ortaöğretimlerini yabancı ülkelerden yapanlardan durumları bu belirtilenlere uyanlar başvurabilecek.





ÖSYS'ye başvuruda ortaöğretim kurumu müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri başvuru merkezi olarak görev yapacak. Ancak aynı adreste birden çok ortaöğretim okulunun bulunduğu durumlarda, bu okulların hepsine hizmet veren bir başvuru merkezi bulunacak.





ÖSYS Başvuru Merkezlerinin adresi, başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin internet sitesinde yer alıyor. YGS, 1 Nisan Pazar günü yapılacak.





