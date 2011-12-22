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YGS'ye başvuru tarihi ertelendi ANKARA (A.A)

22 Aralık 2011 20:14

-YGS'ye başvuru tarihi ertelendi ANKARA (A.A) - 22.12.2011 - Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başvuru tarihlerini daha önce 26 Aralık 2011-6 Ocak 2012 olarak duyuran ÖSYM, bunu 3-13 Ocak 2012 olarak değiştirdi. ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine başvuru işlemlerinin 3-13 Ocak 2012 tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu. Öte yandan ÖSYMS kılavuzu internetten yayımlandı.  Adaylar başvuru kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek. Kılavuzun ayrıca dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Başvurular başvuru merkezlerinden veya internetten yapılabilecek. Van'daki depremin ardından nakil olan son sınıf öğrencileri sınava yeni okullarında başvurabilecek. Başvuru işlemini yaptıracak adayın öncesinde başvuru ücretini yatırmış olması gerekiyor. Sınav ücreti internet üzerinden de yatırılabilecek. Başvuru merkezinde, adayın web kamerasıyla alınarak elektronik ortama aktarılacak fotoğrafına ilişkin kılavuzda, ''Bu fotoğrafın, yüzü açık, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması gerektiği'' ifadesine yer verildi.  YÖK'ün katsayılarla ilgili aldığı yeni karar da kılavuza konuldu. Kılavuzda ''Her aday için hesaplanmış olan ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları 0.12 ile çarpılarak sınav puanlarına katılacak ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır'' ifadeleri yer aldı.

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