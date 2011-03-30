YGS'ye başörtülü adayın girdiğini görünce soyundu!

T24- İzmir'de YGS sınavına başörtülü öğrencinin girdiğini gören erkek aday Y.K., vücudunun üst kısmı çıplak kalacak şekilde üzerindeki giysileri çıkarttı. Sınava girilmesine izin verilmeyen aday, gözaltına alındı.











İzmir’in Karşıyaka İlçesi Bostanlı semtinde, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) kız adaylardan Ş.A.’nın türbanıyla alınmasını protesto eden erkek aday Y.K., üzerindeki giysilerini çıkartıp vücudunun üst bölümü çıplak kalacak şekilde sınava girmek istedi. Bunun üzerine görevlilerce salondan çıkartılan ve sınav bitene kadar güvenlik notasında bekletilen Y.K., daha sonra gözaltına alınırken, hakkında "Kişilerin huzur ve sükununu bozma ile hakaret" suçlarından işlem yapıldı.



Geçen pazar günü saat 10.00 sıralarında, Mavişehir Emlak Bankası İlköğretim Okulu’ndaki YGS öncesi güvenlik kontrolünden geçip sınıfa giren 23 yaşındaki Y.K., sınavın başlamasının hemen adından, sınıfta türbanıyla sınava giren Ş.A.’nın bulunduğunu söyleyerek itiraz etti.



Giysilerini çıkarttı





Bunun üzerine görevlilerden, sınava türbanla girilebileceği, ancak bunun için de tutanak tutulduğu karşılığını alan Y.K., olaya tepki gösterdi. Y.K. bu tepkisinin ardından, öğrencilerin gözleri önünde olayı protesto ettiğini söyleyerek giysilerini çıkarttı, vücudunun üst bölümü çıplak kalacak biçimde sınava devam etmek istedi. Kendisine müdahale eden görevlilerle de tartışan Y.K., sınıftan çıkartılarak, polisin yardımıyla okuldaki güvenlik noktasında gözetim altına alındı.

Sınavın bitmesi ardından Y.K. gözaltına alınarak Bostanlı Polis Merkezi’ne götürüldü. Görevlilerin şikayeti üzerine hakkında kişilerin huzur ve sükununu bozma ile hakaret suçlarından işlem yapıldı. Y.K. de görevlilerden şikayetci oldu. Savcının talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Y.K. hakkındaki soruşturma evrakları daha sonra adliyeye gönderildi.



"O an tepki dile getirdim"



Ege Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü ikinci sınıfa devam ettiği sırada okulunu yarım bırakıp tekrar sınava giren Y.K., o sırada ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle tepkisini dile getirdiğini söyledi. Y.K., "Türbanlı bayana müdahale edilmemesi üzerine görevlilere başvurdum. Onlar bu durumunun normal olduğu karşılığını verince ben de kendime göre tepkimi dile getirdim. Olayın kadın erkek ayrımcılığı olduğuna inandım. Sonrasında ise ifademde de belirtiğim olaylar yaşandı" dedi.

Karakolda serbest kalması ardından Y.K., yaşadıklarını internetten de paylaştı. Olayın tutanağını da yayınlayan Y.K., protestosuna çeşitli kesimlerden destek ve tepki geldiğini de söyledi.