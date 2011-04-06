-YGS'NİN İPTALİ BAŞVURUSU KONYA (A.A) - 06.04.2011 - Konya'da bir öğrenci, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) soru kitapçığında şifreleme iddiasına ilişkin yürütmenin durdurulması ve sınavın iptali için avukatı aracılığıyla Bölge İdare Mahkemesine başvurdu. Sınava giren M.A.O. adlı öğrencinin avukatı Ahmet Gürol Şağban, bürosunda gazetecilere yaptığı açıklamada, YGS'nin hemen hemen tüm kamuoyunu doğrudan ilgilendiren ve adayların istikballerinin şekillendiği çok önemli bir sınav olduğunu söyledi. Geçen yıl yapılan KPSS ile güvenirliği konusunda büyük prestij kaybının yaşandığı davalı idarenin, söz konusu sınavla ilgili başlatılan cezai soruşturmanın halen devam ettiğine dikkati çeken Şağban, ''Davalı idarenin başkanı bu iddiaları önce kabul etmemiş, ardından skandal ortaya çıkınca istifa etmek zorunda kalmıştır'' dedi. Dava konusu sınavın ardından da bu kez şifre olayının patlak verdiğini ifade eden Şağban, şunları kaydetti: ''Buna göre cevapları rakamsal olan sorularda, şifreleme sisteminin hatasıza yakın uygulandığı ve sonuç verdiği açıktır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatmıştır. Sisteme göre cevap şıklarındaki rakamlar küçükten büyüğe göre sıralandığında çakışan rakam varsa doğru cevap çakışan rakamın bulunduğu şık olmaktadır. Hiçbir rakam çakışmazsa doğru yanıt 'E' şıkkı olarak ortaya çıkıyor. Birden fazla çakışan rakam varsa da cevap en küçük rakamın bulunduğu şık doğrudur. 2011-YGS matematik testindeki 40 sorudan bu sistem uygulayarak 37 sorunun doğru cevabına ulaşılabiliyor. Ayrıca yanıtları rakamsal olarak verilen diğer alanlarda da aynı formülü uygulayarak en az 50 sorunun rahatlıkla çözümlendiği ortadadır.'' Anayasa'nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesi ve maddenin son fıkra hükmü olan ''Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar'' hükmünün davalı idare için de bağlayıcı ve geçerli olan bir hüküm olduğunu dile getiren Şağban, YGS'nin tüm açıklanan nedenlerle Anayasa'ya aykırılık teşkil ettiğini ifade etti. 2011-YGS'nin iptal edilmesi gerektiğini savunan Şağban, sınavın derhal yürütmesinin durdurulması ve ardından iptalinin zorunlu olduğunu bildirdi. Şağban, bu nedenle yürütmenin durdurulması ve sınavın iptali için Bölge İdare Mahkemesine başvuru yaptıklarını sözlerine ekledi.