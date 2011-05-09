T24 LogoT24 Logo
Gündem

YGS'deki sürpriz mailler kime ait?

Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş’in “sürpriz sonuçlar çıkabileceğine” yönelik açıklamasına ilişkin olarak, “Ben de biliyorum” aç

09 Mayıs 2011 03:00

T24 - Show TV’de Siyaset Meydanı programına katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, YGS’deki şifre iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş’in “sürpriz sonuçlar çıkabileceğine” yönelik açıklamasına ilişkin olarak, “Ben de biliyorum” açıklamasını yaptı. 

Kılıçdaroğlu, sürpriz ile ilgili ısrarlı sorular üzerine şunları söyledi: “Benim bildiğim sürpriz YGS sınavıyla ilgili bir sürpriz değil. Bilgisayardan silinmiş fakat daha sonra polisler bilirkişilerle beraber olaya el koyup, silinen bilgileri öğrendikleri zaman orada bazı maillere rastlıyorlar.  Sürpriz o maillerde. Mailler üniversite sınavlarıyla ilgili. Şifreyle ilgisi yok bunun. İyi bir üniversiteye yerleştirmeyle ilgili. Son sınavla ilgisi yok ama bu bilgiler bulundu. Şimdi bakalım ne olacak? Bildiğim kadarıyla o bilgiler sayın savcıya verildi. Savcının bu bilgileri gizlemeye hakkı yok.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24