YGS'deki sürpriz mailler kime ait?

T24 - Show TV’de Siyaset Meydanı programına katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, YGS’deki şifre iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş’in “sürpriz sonuçlar çıkabileceğine” yönelik açıklamasına ilişkin olarak, “Ben de biliyorum” açıklamasını yaptı.



Kılıçdaroğlu, sürpriz ile ilgili ısrarlı sorular üzerine şunları söyledi: “Benim bildiğim sürpriz YGS sınavıyla ilgili bir sürpriz değil. Bilgisayardan silinmiş fakat daha sonra polisler bilirkişilerle beraber olaya el koyup, silinen bilgileri öğrendikleri zaman orada bazı maillere rastlıyorlar. Sürpriz o maillerde. Mailler üniversite sınavlarıyla ilgili. Şifreyle ilgisi yok bunun. İyi bir üniversiteye yerleştirmeyle ilgili. Son sınavla ilgisi yok ama bu bilgiler bulundu. Şimdi bakalım ne olacak? Bildiğim kadarıyla o bilgiler sayın savcıya verildi. Savcının bu bilgileri gizlemeye hakkı yok.”