T24 LogoT24 Logo
Gündem

YGS'deki şifre iddiaları üzerine öğrenciler Taksim'de eylem yaptı

YGS'deki şifre iddiaları öğrencileri isyan ettirdi. Öğrenciler bugün protesto için Taksim'de toplandı.

15 Nisan 2011 03:00

T24 - YGS'deki şifre iddiaları öğrencileri isyan ettirdi. Öğrenciler bugün protesto için Taksim'de toplandı. Bir okul var ki öğrencilerini protestoya göndermemekte kararlı. Eyüp Refhan Tümer Lisesi yönetimi öğrencileri engellemek için okulun kapılarına kilit vurdu.


CNNTurk'ün haberine göre; Taksim'deki YGS protestosuna karşı çıkan Eyüp Refhan Tümer Lisesi yönetimi, okulun bazı öğrencilerinin Taksim'deki protestoya katılmasını önlemeye çalıştı; okulun giriş çıkış kapılarını kilitledi.

Taksim’e gitmek için okuldan ayrılmak isteyen öğrenciler, karşılarında okulun yöneticilerini buldu.

Öğrenciler Taksim’e gitmekte ısrar edince, okulun ana kapısı ile diğer giriş ve çıkışlar kapatıldı, kapılar kilitlendi.

Bu sırada okul yönetimi, bahçede toplanan protestocu öğrencileri ikna etmeye çalıştı.


Veliler de dışarıda kaldı



Bazı öğrenci velileri de kapının kilitli olmasından dolayı içeri giremedi.

Dışarıya çıkamayan öğrenciler,  demir kapının mazgalından, “Mahsur kaldık burada. Bakın, görün kapıyı açmıyorlar. Gelin halimizi görün. Bizi esir ettiler. Görüyorsunuz baskı altındayız" dedi.

Uzun süre okulun bahçesinde bekleyen öğrenciler, sık sık alkışlayarak kapının kapatılmasını protesto etti.

Bu sırada okulun bir öğretmeni, basının görüntü almasını engellemeye çalıştı.


Oturma eylemi yapacaklar




Taksim'de protestoya katılan öğrenciler ise, Galatasaray Meydanı'ndan bir araya geldi ve Taksim Gezi Parkı'na yürüdü.

Öğrenciler burada oturma eylemi yapacak.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24