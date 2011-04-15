YGS'deki şifre iddiaları üzerine öğrenciler Taksim'de eylem yaptı

T24 - YGS'deki şifre iddiaları öğrencileri isyan ettirdi. Öğrenciler bugün protesto için Taksim'de toplandı. Bir okul var ki öğrencilerini protestoya göndermemekte kararlı. Eyüp Refhan Tümer Lisesi yönetimi öğrencileri engellemek için okulun kapılarına kilit vurdu.







CNNTurk'ün haberine göre; Taksim'deki YGS protestosuna karşı çıkan Eyüp Refhan Tümer Lisesi yönetimi, okulun bazı öğrencilerinin Taksim'deki protestoya katılmasını önlemeye çalıştı; okulun giriş çıkış kapılarını kilitledi.

Taksim’e gitmek için okuldan ayrılmak isteyen öğrenciler, karşılarında okulun yöneticilerini buldu.

Öğrenciler Taksim’e gitmekte ısrar edince, okulun ana kapısı ile diğer giriş ve çıkışlar kapatıldı, kapılar kilitlendi.

Bu sırada okul yönetimi, bahçede toplanan protestocu öğrencileri ikna etmeye çalıştı.



Veliler de dışarıda kaldı







Bazı öğrenci velileri de kapının kilitli olmasından dolayı içeri giremedi.

Dışarıya çıkamayan öğrenciler, demir kapının mazgalından, “Mahsur kaldık burada. Bakın, görün kapıyı açmıyorlar. Gelin halimizi görün. Bizi esir ettiler. Görüyorsunuz baskı altındayız" dedi.

Uzun süre okulun bahçesinde bekleyen öğrenciler, sık sık alkışlayarak kapının kapatılmasını protesto etti.

Bu sırada okulun bir öğretmeni, basının görüntü almasını engellemeye çalıştı.



Oturma eylemi yapacaklar









Taksim'de protestoya katılan öğrenciler ise, Galatasaray Meydanı'ndan bir araya geldi ve Taksim Gezi Parkı'na yürüdü.

Öğrenciler burada oturma eylemi yapacak.





