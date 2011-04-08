YGS'deki şifre için bilirkişi heyeti kuruldu

T24- Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şadan Şakınan, YGS'deki şifre olayının idari, teknolojik ve kriminal açıdan araştırılması için özel bir bilirkişi heyeti kurdu.

Mesut Hasan Benli'nin Radikal'de yayımlanan haberine göre, YGS soruşturmasını sürdüren Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şadan Sakınan, olayın ‘idari’, ‘teknolojik’ ve ‘kriminal’ boyutlarını araştırması için özel bir bilirkişi heyeti kurdu. Heyetin hazırlayacağı ilk değerlendirmenin ardından savcılar ÖSYM ile soru kitapçıkları ve cevap kağıtlarını basan Meteksan’dan yetkililerin bilgisine başvuracak.



Suç duyurusu yağıyor



Savcı, bilirkişiler gerekli görürse, sınav öncesi internette yayılan “Sınavda mod-medyan çıkacak” söylentisinin de izini sürecek. Soru kitapçıklarında şıkların medyan temelli formülle dağıtıldığı anlaşılmıştı.

Savcı Sakınan, KPSS iddialarını da soruşturan savcı olarak tanınıyor. YGS’nin iptali için hem Danıştay’a hem Ceza Mahkemelerine başvurular da sürüyor. Konya’daki ‘iptal’ başvurusunun ardından dün Eğitim-İş Sendikası Genel Sekreteri Levent Akça Ankara’da suç duyurusunda bulundu. CHP Milletvekili Atilla Kart da Cumhurbaşkanı ve Milli Eğitim Bakanı’nın ÖSYM’ye destek açıklamalarının incelemeyi yapan savcılık üzerinde baskı yarattığını iddia etti. ‘Aylardır sonuç alınmayan KPSS soruşturmasında olduğu gibi bu konunun da üstü örtüleceğini’ iddia eden Kart, “Soruşturmada göz önüne alınması gereken yöntem ve bulguları içeren ve yeni bir suç duyurusu niteliğinde olan çalışmamızı 1-2 gün içinde ilgili Cumhuriyet savcılığına ileteceğiz” dedi.