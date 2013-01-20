YGS'deki din sorularından gayri müslimler de sorumlu!

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS), gayrımüslim öğrenciler veya bu dersten muaf tutulan öğrencilerin bile din kültürü ve ahlak bilgisi sorularından sorumlu olduğu ortaya çıktı.

Kızımın girmediği derslerden sorumlu tutulmasının mantığı yoktur

Radikal Gazetesi'nden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Diyarbakır İMKB Kayapınar Lisesi’nde zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muafken, başka dersler tercih edilmediği için seçmeli din derslerinden zorunlu tutulan Protestan Kilisesi Papazı Ahmet Güvener’in kızı, önceki gün öğretmenleri tarafından “ÖSYM’ye dilekçe verin. Yoksa YGS ve LYS’deki sorulardan sen de sorumlu tutulacaksın” diye uyarılınca babasını haberdar etti. Papaz Ahmet Güvener de ÖSYM’yi aradı. Güvener’in görüştüğü Sınav Hizmetleri Birimi yetkilileri bu bilgiyi doğruladı. Radikal ’in de ulaştığı yetkililer “Evet, bütün öğrenciler bu sorulardan sorumludur” diye yanıt verdi. Papaz Güvener, yaptığı açıklamada, dava açmayı düşündüğünü belirterek, “Kızımın girmediği derslerden sorumlu tutulmasının mantığı yoktur. Üzerine gidip dava açacağız” dedi.

Protestan Kiliseler Derneği Genel Sekreteri Umut Şahin de yaptığı yazılı açıklamada, ÖSYM ile yapılan görüşmelerde, kararın YÖK tarafından verildiğinin kendilerine söylendiğini belirtti. Başka dine mensup öğrencilere din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu olmadığını vurgulayan Şahin, “Birçok öğrencimiz muafiyet hakkını kullandığı göz önüne alındığında, geleceklerini etkileyecek sınavlarda sorumlu olmadıkları ders veya içeriğinden sorumlu olmaları anayasamıza, ulusal ve uluslar arası yasalara, inanç özgürlüğüne ve vicdana aykırı olduğu kanaatindeyiz” dedi.

Kanuna karşı hiledir

Avukat Orhan Kemal Cengiz de bu kararın din ve inanç hürriyetine ağır bir saldırı olduğunu kaydederek, “Bir kene sınav sorusu olarak, nesnel bilgiler içeren konuların sorulması gerekir. Her dinin kutsalları ve kendi tarih yorumu var. Bunların sınav dışında tutulması gerekir. Bu karar, sizler din dersinden muaf olmayın, demektir. Ayrıca kanuna karşı hiledir. 12 Eylül hukukundan bile geridir” dedi.