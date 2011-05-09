YGS'de yeni skandal: Hiç soru çözmedi 6 yanlışı çıktı!

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Mamu, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek, sınav sonuçlarında oluşan şaibe ve tutarsızlıktan dolayı sorumlular hakkında yasal işlem yapılmasını istedi.Dilekçesinde, YGS sınav kağıdına itiraz ettiğini, itirazı sonucu her bölümdeki sorularla ilgili doğru ve yanlış sayısının değiştirildiğini aktaran Mamu, yanlış ve doğru cevap sayısındaki değişiklikle kalınmayıp hiçbir sayfasına bakmadığı Fen Bilimleri Bölümünden 6 tane yanlış cevap verdiğine dair kendisine sonuç bildirisi gönderildiğini iddia etti.Mamu, görevliler hakkında yasal işlem yapılmasını istedi. Kendisi gibi birçok gencin geleceğini ilgilendiren, son derece önemli bir sınavda böylesine 'sorumsuzca' hareket edilmesinin affedilecek bir durum olmadığını belirten Mamu, sınavı düzenleyen ve sorumluluğu bulunan kişiler hakkında ceza davası açılmasını istedi.Mamu, şikayet dilekçesini verdikten sonra yaptığı açıklamada, ''Ciddi olarak hazırlandığımız, geleceğimizi üzerine kurduğumuz bir sınavda böylesine kötü durumların ortaya çıkması bütün hayallerimi yıktı. Şimdi benim gibi birçok insan bu sınavlardan ister başarılı olsun ister başarısız, sınav sonuçlarına nasıl güvenebilir?'' diyerek yakındı.