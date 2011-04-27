'YGS'de sürpriz sonuçlar olabilir!'

T24 - Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş ve Başsavcı Vekili Şadan Sakınan YGS’deki şifre iddialarıyla ilgili gazetecilere hem sözlü hem de yazılı açıklama yaptı. Başsavcılık açıklamasında “Sürpriz sonuçlar olabilir” dedi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş YGS ile ilgili soruşturmayı yürüten Başsavcı Vekili Şadan Sakınan ile birlikte Ankara Adliyesi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Kuriş, soruşturmanın bitmediğini ancak öğrencileri ve kamuoyunu rahatlatmak için bu açıklamayı yaptıklarını söyledi.



Konuyla ilgili bilirkişi raporunun da savcılığa henüz teslim edilmediğini belirten Kuriş, “Sınav sonucunda kaç kişinin tam puan aldığı” sorusuna yanıt vermedi.



Kuriş soruşturmadan sürpriz sonuçlar çıkabileceğini ancak bunun soruşturma sonunda kamuoyuna açıklanabileceğini belirtti.



Sondaj yöntemiyle incelenen soru kitapçığı sayısını da vermeyen Kuriş tüm bunların sonucunu soruşturma bittiğinde ayrıntılı olarak kamuoyuna açıklayacakları söyledi.



Soruşturmayı yürüten Sakınan’a ise ‘ÖSYM’nin sonuçları soruşturma bitinceye kadar açıklamayacağı’ kararı soruldu. Sakınan, “ÖSYM’nin açıklamasına net şekilde bakamadım. Ama sınav sonuçları üzerinde inceleme bitince sonuçlar açıklanacak. Bu yarın da olabilir, yarından sonra da olabilir” dedi.





Savcı neyin peşinde?



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gerçekten de çok ciddi çalışmalar yapıyor. İşte dünkü açıklamadan bazı satır başları:



- 1.7 milyon adaya ilişkin tüm cevap anahtarlarının bulunduğu veri tabanı, aday bazlı olarak tek tek incelemeye başlanmış, bu incelemenin son aşamasına gelinmiştir.

- Ayrıca, sınav sonuçlarına göre tam puan yapanların listesi tespit edilerek, bu adaylara ait veri tabanları ile birlikte bu adayların soru kitapçıkları da tek tek incelenmeye başlanmış olup, incelemenin son aşamasına gelinmiştir.

- Soruşturma kapsamında bir kısım görevlilerin ifadelerine ve bilgilerine başvurulmuş olup gerek duyulduğunda diğer görevlilerin de ifadelerine başvurulabilecektir.

- Sınavın iptaline, soruşturmanın içeriğine dönük çıkan haberlerle ve yapılan yorumların Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

- Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma kapsamında yapılan incelemeler tamamlandığında sürecin hassasiyeti de dikkate alınarak en kısa zamanda detaylı ve kapsamlı olarak soruşturmanın sonucu kamuoyuna açıklanacaktır.





Neden tatmin etmez!



Yargının ya da bilirkişilerin raporları, şu saatten sonra kamuoyunu tatmin eder mi? Evet demek çok zor. Örneğin şifreye yönelik çalışmaların, sadece soruların tümünü yapanlar bazında değil, 40 sorudan 30’unu yapanlar çerçevesinde olması gerekirdi. Çünkü KPSS’de “soruların tümünü yapanlar hakkında soruşturma açıldığı” için, YGS’de bazı adaylara “aman hepsini yapmayın” uyarısında bulunulduğu iddia ediliyor. Şifrelemenin de soruların tümünü değil, “kazanmaya yetecek kadar”lık bölümünü kapsaması da bu yüzden deniliyor.



Bir başka ayrıntı ise şifrelemenin “sehven” olamayacağı yönünde. Kimin niye yaptığı saptanmadan söylenecek her söz havada kalır iddiası hâlâ geçerliliğini koruyor.