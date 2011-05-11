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''YGS'DE SORUŞTURMADA TAKİPSİZLİK ANKARA (A.A)

11 Mayıs 2011 18:43

-''YGS'DE SORUŞTURMADA TAKİPSİZLİK ANKARA (A.A) - 11.05.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ''YGS'deki şifre'' iddialarına ilişkin soruşturmayla ilgili takipsizlik kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, iddialar üzerine yürütülen soruşturmayı tamamladı. Sakınan, soruşturma sonucunda ''kovuşturmaya yer olmadığına'' karar verdi. Kararda, ''Başsavcılığımızca soruşturmaya konu suçlar nedeniyle takibi gerektirir herhangi bir suç unsuru bulunmadığından, olay nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi'' denildi.

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