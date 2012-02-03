YGS'de soru krizi

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İşte o değişiklikler

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim ders müfredatını güncelledi. Uygulamayla farklı sınıflardaki ders müfredatına yeni konular eklenirken, bazılarının da yeri değiştirildi. Ancak bu değişiklikler başta mezunlar olmak üzere bu yıl sınava girecek öğrencilerin aleyhine işliyor.Bugün'ün haberine göre, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, üniversite sınavında bu değişikliklere göre soru hazırlarsa, öğrenciler sınavda işlemedikleri konulardan sorularla karşılaşacak.Örneğin, matematik müfredatına eklenen ‘istatistik’ konusunu mezun öğrenciler görmedi. Aynı şekilde 12. sınıf öğrencilerinin eski müfredata göre bu sene görmesi gereken ders konularının bir kısmı 11. sınıfa alındı.Yapılan değişikliklerin başta sayısal ve eşit ağırlıktan sınava hazırlananların yanı sıra bütün öğrencileri yakından ilgilendirdiğini ifade eden FEM Dershaneleri Rehberlik Koordinatörü Faruk Ardıç, şunları söyledi: “Mesela sınavın konuları MEB fizik kitaplarına uygun olacak mı? Önceki yıllarda bu konuda bazı sıkıntılar yaşanmıştı. Konu hakkında MEB ve YÖK arasında tammutabakat sağlanmalı. Fizikte bazı konularda işlem yapmak için hesapmakinesi gerek. Sınavlarda hesapmakinesi kullanımı serbest olacak mı? Cevap bekliyoruz.”Matematik: 11. sınıfa yeni konu olarak “istatistik” eklendi. Limit konusu ise 12. sınıfın derselerine eklendi.Coğrafya: “Türkiye’nin görünen yüzü yer şekilleri ve iklimi” adlı ders 9. sınıftan 10’a alındı.“Bölgesel örgütler” konusu ise 12. sınıftan 11’e alındı.12. sınıfa “çevre örgütleri” dersi eklendi.12. sınıftaki “Türkiye’nin coğrafi bölgeleri” ise müfredattan çıkarıldı.12. sınıfa “Türkiye’nin uluslararası örgütlerle ilişkileri” konusu eklendi.12. sınıfa “Türkiye’nin turizm değerleri” konusu da eklendi.11. sınıfa “Hizmet sektörünün ekonomideki yeri” eklendi.11. sınıfa “Doğal kaynakların küresel etkileri” ünitesine “çevre sorunlarının sınıflandırılması” konusuda eklendi.10. sınıfa “Doğal afetlerde insan rolü” konusu eklendi.