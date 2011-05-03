YGS'de skandallar sona ermiyor

T24 - ÖSYM'nin skandalları adeta çığ gibi büyüyor. YGS sonuçları açıklandı ama bu sefer de puan hesaplamaları kafaları karıştırdı. Çünkü bir çok aday beklediğinden düşük puanlarla karşılaştı. Adaylar ve aileleri ne yapacağını şaşırmış durumda. Bu nedenle ÖSYM'nin önündeki itiraz kuyruğuna her dakika yeni biri ekleniyor. ÖSYM ise yine sessiz.







Adayların ve velilerin YGS çilesi bitmiyor. ÖSYM önündeki kuyruk da her geçen gün uzuyor. Bu kez itiraz "YGS puanlamaları"na... Birçok aday hayatlarını değiştirecek o puanların yanlış hesaplandığını düşünüyor.

CNN TÜRK'e konuşan öğrenci ve veliler tepkilerini bu sözlerle dile getiriyor:

- "Çok mağdur oldum bu benim 2. senem"

- "Tüm veliler adına arkasındayız bu işin. Biz yeter bıktık artık"

- "Ben oğlumun 18 yaşından sonra ilk defa ağladığını duyuyorum"



"Puanlar yanlış hesaplandı"

- "Ben puanların yanlış hesaplandığını düşünüyorum. Çünkü ben puanımı internetten hesaplıyorum 300'ün üzerinde geliyor ama bana gelen puan 260'ın altında"

- "Beklediğimden 15-20 net az geldi"

- "Sosyal hiç yapmadım halde sosyal puanım var. Matematiği yaptığım halde matematik sıfır görünüyor"

- "O kadar masraf yaptık dershaneye gönderdik çocuğumuzu böyle bir çıkmaza soktular"



İtirazların ardı arkası kesilmiyor

Türkiye'nin dört bir yanınıdan gelen itirazların ardı arkası kesilmiyor.

YGS puanının hatalı olduğunu düşünen adaylar ve velileri sabah erken saatlerde ÖSYM'nin önünde kuyruk oluşturdular ve bu kuyruğa her geçen dakika yeni bir kişi ekleniyor. ÖSYM önündeki kuyrukta yer alanlar arasında Bursa'dan hatta Van'dan bile gelenler var.



ÖSYM itirazlar için para istiyor

Bu arada adaylar ve velileri itirazlar için ÖSYM'nin para talep etmesine de tepkili. Veliler tepkilerini şu sözlerle dile getiriyor:

- "Yanlışı yapan ÖSYM bir de 5 lira para veriyoruz onun için. Biz niye para veriyoruz?"

- "Biz dilekçe verip üstüne 5 milyon para veriyoruz"

ÖSYM ise hala sessiz. Kurumda sadece itirazlar alınıyor. İtirazlar için son gün ise 27 Mayıs.



ÖSYM hala savunma yapmadı

Bu arada YGS'nin iptali davasında Ankara 7'nci İdare Mahkemesi ÖSYM'den savunma bekliyor. Yarın son gün olmasına rağmen, ÖSYM o savunmayı hala yapmadı. Ama Danıştay'daki soru kitapçıkları itirazına savunma verildi.

Danıştay'a açılan davada, adaya özgü soru kitapçığına geçit veren sınav yönergesinin iptali istenmişti. Eğer Danıştay ÖSYM'yi haklı bulursa uygulama devam edecek. Ama yapılan itirazı kabul ederse soru kitapçıklarıyla ilgili belirsizlik yaşanacak.

Ancak gözlerin asıl çevrildiği nokta Ankara 7'nci İdare Mahkemesi. Mahkeme; sınavı iptal edebilir. Savunma için ÖSYM'ye tanınan süre 4 Mayıs'ta doluyor ama henüz ÖSYM savunmasını yapmadı.

ÖSYM'nin savunması önemli çünkü mahkeme eğer savunmayı yeterli bulursa sınavın iptali ihtimali ortadan kalkabilir.





